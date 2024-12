Pulire la città di Siracusa, con particolare attenzione alla Borgata, in occasione delle celebrazioni di Santa Lucia. È questo l’appello che Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 e componente di Fratelli d’Italia Siracusa, rivolge all’Amministrazione comunale a poche ore dalla processione che domani accompagnerà il simulacro dalla Cattedrale alla chiesa extra moenia dedicata alla Patrona.

Mangiafico ricorda che in passato il percorso della processione era diverso. All’epoca, superato Corso Umberto, il simulacro girava per via Catania, risalendo poi attraverso Corso Gelone fino a Santa Rita, dove si celebrava una Santa Messa. Oggi il corteo si snoda lungo viale Regina Margherita e, prima di via Piave, attraversa via dell’Arsenale.

“Qui costeggia due siti archeologici dimenticati dalle istituzioni e abbandonati all’incuria – dichiara Mangiafico – le terme bizantine, dove si narra sia stato assassinato l’imperatore Costante nel 668 d.C., e, risalendo, l’arsenale greco, oggi sommerso da sterpaglie e piante infestanti, privo di pulizia e di pannelli illustrativi”.

Mangiafico prosegue sottolineando che la Borgata rappresenta un segno tangibile della retorica dell’Amministrazione comunale. “La valorizzazione di questa parte della città – continua – si limita a parole vuote. Una classe dirigente sensibile dovrebbe almeno, in occasione di una festività come quella del 13 dicembre, ripulire e onorare il percorso che attraverseranno la Santa, i concittadini e i turisti”.

A poche ore dalla processione, Civico 4 auspica un intervento immediato per restituire dignità al quartiere che accoglierà la Santa

