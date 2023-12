La popolazione della città di Siracusa continua costantemente a diminuire. Siamo ormai arrivati a 116.635 (57126 maschi e 59509 femmine) abitanti,

mentre soltanto quindici anni fa eravamo più di 124mila. In corrispondenza, l’età media prosegue a crescere sensibilmente: da 41 anni

è passata a 46 anni. E i dati parlano molto chiaro: quindici anni fa i giovani fino a 19 anni a Siracusa erano 24.350, mentre gli anziani sopra i 65 anni erano 21.100.

Ora la situazione si è ribaltata: gli under 19 sono soltanto 20.900, mentre gli ultrasessantacinquenni sono diventati 24.400.

Molto esemplificativo il dato degli ultracentenari, raddoppiati in pochissimi anni

da 16 a 30 (in tutta la provincia sono già più di 100)!

Questi dati dell’Istat non possono essere visti come semplici curiosità, ma

dovrebbero essere invece alla base di qualsiasi azione politico-amministrativa

futura.

I numeri relativi ad una popolazione che sta invecchiando con una velocità

impressionante, che ha praticamente smesso di fare figli, non possono essere

considerati routine.

Se non si inverte subito la rotta, saranno problemi molto seri, dal punto di vista

sanitario, dei servizi sociali, dei trasporti, delle attività produttive, del settore

immobiliare e così via.

