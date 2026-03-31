Si terrà sabato 4 aprile, a partire dalle ore 10.00, presso l’Urban Center di Siracusa in via Nino Bixio 1, l’iniziativa “PasquìAmo con Pasquì”, una grande giornata all’insegna della solidarietà e del divertimento dedicata alle bambine e ai bambini della città.





L’evento, completamente gratuito, culminerà con la consegna delle uova di Pasqua raccolte attraverso una partecipata campagna solidale che ha coinvolto cittadinanza, associazioni e attività commerciali locali. Ad animare la giornata la mascotte Pasquì, insieme a spettacoli di giocoleria, magia, bolle giganti, equilibrismo, giochi, gonfiabili, musica e tante sorprese pensate per regalare momenti di gioia a grandi e piccoli.







Parteciperanno inoltre: Franse l’Equilibrista Squilibrato, Mariano La Rocca (in arte Palloncino) e Fabio Animazione, affiancati dalle volontarie e dai volontari di numerose realtà associative del territorio, tra cui Astrea in memoria di Stefano Biondo, Arci Siracusa, Carovana Clown, Superheroes ODV, Assistenza Amica Siracusa, R.O.S.S. – Reparto Operativo Soccorso e Solidarietà e Stonewall Siracusa. Infine, come da tradizione, non mancherà una ricca merenda con gustosi dolci e salati.





L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Siracusa e Siracusa Città Educativa, che hanno concesso gli spazi per lo svolgimento dell’evento. Un ringraziamento speciale va a coloro che hanno contribuito alla raccolta solidale delle uova di Pasqua, in particolare a Euromarket Supermercato Coop Affiliato 3.0 (Belvedere) e INCOOP AGIEFFE (via Giusto Monaco e viale Regina Margherita).

«Questa iniziativa, – dichiara la presidente di Astrea, Rossana La Monica – nasce dal desiderio di trasformare la Pasqua in un momento concreto di condivisione e attenzione verso i più piccoli. Ogni uovo donato rappresenta un gesto d’amore e di comunità. Vedere tante realtà del territorio unite per regalare un sorriso ai bambini è il segnale più bello di una città che sa essere solidale e presente.

PasquìAmo con Pasquì, – conclude La Monica – non è solo una festa ma un’occasione per educare alla solidarietà, coinvolgendo famiglie, associazioni e volontari in un’esperienza di partecipazione autentica e inclusiva”.



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