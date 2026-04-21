La classifica finale vede Siracusa in testa seguita da Napoli e Roma ad una manciata di punti e a seguire Milano e Firenze e distaccate le altre città partecipanti.

La città Aretusea si riprende con gioia il titolo di regina della solidarietà e dona a 121 famiglie della TMA di Siracusa, Catania e Messina

279 mensilità gratuite che corrispondono a 1116 terapie gratuite. Numeri importanti che abbattono in alcuni casi o mitigano i costi che le famiglie sostengono per le terapie.





L’Abbracciata Collettiva, un momento di festa e nel contempo una manifestazione ideata per creare sensibilizzazione sul tema della disabilità e dell’autismo, una maratona di solidarietà in cui la raccolta fondi dà alle famiglie la possibilità di utilizzare, se lo vogliono, degli strumenti per abbattere i costi delle terapie.

Gli operatori TMA durante le 30 ore diventano volontari che si avvicendano in acqua e fuori per non lasciare mai soli i bambini, i ragazzi e le famiglie della TMA Caputo-Ippolito.





Da domani la TMA Caputo-Ippolito continua il lavoro che, ininterrottamente, attraverso La Terapia Multisistemica in acqua C.I. e il Trattamento Multisistemico sul Centro TMA 3.0, svolge durante l’anno con bambini, ragazzi e giovani adulti.



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