Palermo 5 maggio 2026 – Vertenza Sispi: sindacati convocati oggi dalla terza commissione consiliare del Comune di Palermo alla presenza del management aziendale sulla drastica riduzione dei fondi della società che rende impossibile il rispetto del piano industriale.

“Abbiamo ribadito la gravità del mancato riscontro dei fondi per l’affidamento di nuovi progetti di sviluppo che mette a rischio la tenuta di Sispi. È gravissimo avere esternalizzato con risorse pubbliche attività che potevano essere svolte in house dalla partecipata”, dichiarano il coordinatore Fim Cisl Sicilia Antonio Nobile e il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti assieme alle Rsu di Sispi Giuseppe Di Giorgi, e Giuseppe Velardi di Fim Cisl e Antonio Flaccomio per la Fiom Cgil.

I segretari di Fim Cisl e Fiom Cgil hanno stigmatizzato l’assenza all’incontro dell’assessore al ramo Fabrizio Ferrandelli. L’azienda era presente con la presidente Giovanna Gaballo e con il direttore generale Salvatore Monreale, che hanno anche loro confermato le criticità dell’equilibrio economico.

“Il Comune deve farsi carico di trovare soluzioni affinché venga garantita la tenuta della società con l’affidamento di nuovo sviluppo, come previsto nel piano industriale 2025/2027, o in alternativa, adeguando la conduzione tecnica all’interno del contratto di servizio. Inoltre – proseguono i rappresentanti di Fim e Fiom – abbiamo chiesto la costituzione di un tavolo con l’amministrazione comunale, la terza commissione, la direzione aziendale e i sindacati. E’ veramente paradossale ritrovarci dentro una vertenza voluta per l’incoerenza dell’amministrazione comunale rispetto ai suoi stessi atti amministrativi”.

Lo stato di agitazione nel frattempo continua. Dal 18 maggio, come prevedono le procedure di raffreddamento nel caso di servizi pubblici essenziali, alla Sispi sarà attuato il blocco dello straordinario e della reperibilità e sono state indette 8 ore di sciopero per il 28 maggio.





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