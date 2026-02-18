Italia Nostra Sicilia non interviene per difendere assetti amministrativi, ma per difendere un principio: la tutela del patrimonio culturale deve essere strutturale, continuativa e fondata su competenze tecnico-scientifiche indipendenti.

Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo indebolimento degli strumenti regionali di prevenzione e di monitoraggio del rischio sui beni culturali. Non è un tema burocratico: è una questione di responsabilità pubblica. In un territorio come quello della Sicilia, dove vulnerabilità sismica, dissesto idrogeologico e fragilità del costruito storico si intrecciano, l’assenza di una Cabina di regia tecnico-operativa significa esporsi consapevolmente a danni prevedibili.





La prevenzione non produce titoli, ma evita crolli; non genera consenso immediato, ma costruisce sicurezza nel tempo.

Italia Nostra Sicilia ritiene grave che un sistema concepito per integrare censimento, analisi del rischio e programmazione sia stato progressivamente svuotato, con la conseguente dispersione delle professionalità altamente qualificate e della mole di dati acquisiti. La tutela del Patrimonio non può essere affidata alla logica dell’emergenza o alla casualità degli interventi finanziati di volta in volta.





Chiediamo alla Regione Siciliana di aprire un confronto pubblico e trasparente sulle scelte compiute e di definire una strategia chiara per ricostruire un sistema organico di prevenzione. Non è accettabile che la Regione che custodisce una parte rilevantissima del Patrimonio culturale europeo rinunci a uno strumento integrato di analisi e pianificazione.

Italia Nostra Sicilia continuerà a esercitare il proprio ruolo di vigilanza civica, nella convinzione che la tutela non si riduca ad una voce accessoria dell’azione amministrativa, ma diventi quell’obbligo scritto nella Costituzione, per un redditizio investimento a beneficio della Cultura e del futuro delle nuove generazioni.

Luogo: SICILIA

