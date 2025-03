I sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec, Ugl Chimici e Fialc Cisal hanno annunciato un sit-in di protesta che si terrà giovedì 13 marzo alle ore 9,30 davanti allo stabilimento Pfizer di Catania, situato nella Zona Industriale di via Franco Gorgone.

L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per il futuro della sede catanese della multinazionale farmaceutica, a seguito della riorganizzazione globale di Pfizer Inc. e del conseguente rischio di cessione dello stabilimento. I sindacati temono che tali operazioni possano avere un impatto negativo sull’occupazione e sulla stabilità economica del territorio.





I rappresentanti dei lavoratori chiedono un confronto chiaro e diretto con la società e auspicano che il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, intervenga per favorire un dialogo costruttivo tra le parti. “È necessario comprendere con trasparenza quali siano le reali intenzioni di Pfizer e quali prospettive si profilano per i lavoratori dello stabilimento catanese”, dichiarano i sindacati, sollecitando un incontro urgente con le istituzioni locali.





Pfizer Inc., colosso farmaceutico con sede a New York, è attualmente la più grande azienda al mondo nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci. La riorganizzazione in corso sta suscitando preoccupazioni non solo in Italia ma anche a livello internazionale, in quanto potrebbe comportare significative riduzioni del personale e un ridimensionamento degli investimenti in alcune aree produttive.

I lavoratori e le organizzazioni sindacali attendono ora risposte concrete e ribadiscono l’importanza di un tavolo di confronto per tutelare il futuro occupazionale del sito catanese.

