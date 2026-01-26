Riscaldamenti accesi in questo momento all’I.C.S. “Renato Guttuso” di via Ischia, mentre sono spenti all’I.C.S. “Laura Lanza”, dove gli operatori segnalano anche la mancanza di prodotti per la pulizia.

Persistono criticità negli istituti scolastici di Carini, dove la situazione dei riscaldamenti e dei servizi essenziali continua a destare forte preoccupazione. Nella giornata odierna, secondo quanto riferito dall’ex consigliere Giovanni Gallina, risultano attivi i riscaldamenti presso l’Istituto Comprensivo Statale “Renato Guttuso” di via Ischia, mentre restano spenti all’Istituto Comprensivo Statale “Laura Lanza”.





A peggiorare il quadro, gli operatori scolastici segnalano anche una grave carenza di prodotti per la pulizia, una situazione che incide direttamente sulle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti frequentati quotidianamente da studenti e personale.

Una problematica che non può essere ignorata e che ha portato alla convocazione di un incontro previsto per mercoledì presso l’Ufficio provinciale, durante il quale verranno affrontate le numerose criticità che stanno interessando il settore scolastico.





«I ragazzi non possono pagare le nostre colpe, né tantomeno i problemi di bilancio o le questioni economiche istituzionali», sottolinea Gallina, ribadendo la necessità di interventi immediati e risolutivi.

Le famiglie e il personale scolastico attendono risposte concrete, affinché venga garantito il diritto allo studio in ambienti sicuri, dignitosi e adeguatamente riscaldati, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le basse temperature rendono indispensabile il funzionamento degli impianti.

