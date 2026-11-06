Palermo. “L’apertura dello skatepark di Bonagia resta ancora al palo e con essa il riscatto sociale di un intero quartiere”. Marco Caruso, responsabile dell’ufficio Uil Sport, esprime ferma condanna e profonda preoccupazione per la mancata riapertura della struttura. Un impianto d’eccellenza, costato circa un milione di euro, che a quasi un anno dalla conclusione dei lavori continua a rimanere chiuso, sottratto alla cittadinanza e vittima di abbandono e vandalismo. “Praticare sport è un diritto costituzionale che oggi a Palermo viene reso di fatto inesigibile per i tanti skater, professionisti e non, e per i giovani appassionati” -dichiara Caruso -. Il blocco dello skatepark rappresenta un grave fallimento sul piano dell’impatto sociale. Parliamo di una periferia che ha bisogno di presìdi di legalità, di spazi di aggregazione sani e di alternative concrete alla strada. Tenere i cancelli chiusi significa privare la comunità di uno strumento di inclusione e di prevenzione del disagio giovanile, oltre a sprecare un’occasione di rigenerazione urbana”. A rendere la situazione paradossale è il valore della struttura. L’impianto polivalente di Bonagia si estende per quasi mille metri quadrati ed è omologato per ospitare eventi sportivi di livello internazionale. Eppure la sua attrattività è oggi del tutto azzerata. Palermo rinuncia così a eventi di primo piano, al turismo sportivo e alla valorizzazione dei propri talenti nel circuito globale: un enorme spreco di risorse pubbliche e di potenziale sviluppo per l’intera città. “Non sono chiare le ragioni che impediscono all’amministrazione comunale di consegnare quest’opera ai cittadini” – prosegue Caruso -. Uil Sicilia e Uil Sport non staranno a guardare in silenzio. Chiediamo un incontro urgente all’amministrazione comunale e agli organi competenti per fare chiarezza sui motivi di questo stallo e ottenere la restituzione dello skatepark alla collettività. Lo sport deve tornare a essere un diritto di tutti, non un privilegio negato dalla burocrazia, né una passerella elettorale”.





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