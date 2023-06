Palermo, 28/06/2023

SMARTENGINEERING ALLARGA GLI ORIZZONTI: NUOVE SEDI E CYBER SECURITY

SMARTENGINEERING S.p.A. è una società di ingegneria meccanica e meccatronica in rapida espansione, che sviluppa progetti per aziende leader di settore in ambito Automation, Packaging, Machine Tools, Automotive, Assembly Machine, Oil & Gas, Difesa & Aerospace. Dopo l’apertura, negli ultimi 12 mesi, delle sedi di Cernusco sul Naviglio, Amaro e Palermo, SMARTENGINEERING S.p.A. accorcia ulteriormente le distanze geografiche con il territorio e le istituzioni universitarie con le quali collabora attivamente, rafforzando la propria presenza a livello nazionale ed estero: entro fine estate è programmata l’inaugurazione delle sedi di Roma e Napoli ed entro fine anno quella delle filiali in Est e Nord Europa.

SMARTENGINEERING S.p.A., che già lo scorso anno ha redatto il proprio bilancio di sostenibilità pur non essendo soggetta ad alcun obbligo di legge, continua il suo cammino prestando particolare attenzione a questo tema, nella convinzione che l’innovazione debba procedere di pari passo alla tutela dell’ambiente e delle persone che ne fanno parte. In quest’ottica, l’azienda conferma un’importante crescita consolidata, che nell’esercizio 2022 l’ha portata a raggiungere la cifra di 11 milioni di fatturato, insieme alla controllata SMARTINNOVATION.

<<Stiamo lavorando per garantire una sempre maggiore presenza sul territorio nazionale – afferma Lia

Grandi, Presidente di SMARTENGINEERING S.p.A. – e abbiamo intercettato una forte richiesta anche da parte

del mercato estero. A breve apriremo due nuove sedi operative a Roma e Napoli e due filiali in Est e Nord

Europa, poiché l’esigenza di disporre di risorse competenti nelle discipline STEM non conosce confini.>> Parallelamente <<abbiamo sviluppato nuovi servizi nella formazione metodologica – le fa eco Paolo Golfarini,

AD di SMARTINNOVATION, l’azienda del Gruppo deputata alla formazione industriale – rivolgendoci in modo

particolare al contesto produttivo nelle aree di Roma e Napoli.>>

<<Nei prossimi due anni prevediamo una crescita significativa per SMARTENGINEERING S.p.A. e

SMARTINNOVATION – interviene Daniele Dall’Olio, fondatore di SMARTENGINEERING S.p.A. e Presidente di

SMARTINNOVATION – che avverrà sia in modo organico che per acquisizione. Basandoci sull’ascolto del

mercato, abbiamo deciso di diversificare i servizi e di investire nel settore Cyber security industriale.

Riteniamo che questa scelta, insieme alla diffusione capillare di filiali commerciali in Italia e in Europa,

determinerà un incremento dei volumi di business, anche grazie alla forza straordinaria della consociata

SMART INDUSTRY, la community di competenze tecnologiche che unisce tutte le nostre realtà.>>

