Una nuova vita per l’ex Motel Agip di Palermo. La struttura, che era di proprietà del Gruppo Bulgarella, è stata acquistata dal gruppo spagnolo Smy Hotels, con l’inizio immediato dei lavori di ristrutturazione che partiranno domani, venerdì 27/02/2026, con un obiettivo chiaro: terminarli entro l’anno in corso.

Smy Hotels è una compagnia alberghiera internazionale con strutture in Spagna, Italia, Portogallo, Belgio, Grecia e Argentina, di proprietà di Ovidio Andrés Arcos, imprenditore conosciuto nel settore per essere stato il fondatore di Logitravel. Il gruppo in Italia ha già acquistato strutture ad Alghero in Sardegna, a Roma e a Tarquinia nel Lazio, a Bologna, a Pisa e nei pressi di Brunico, sulle Dolomiti.

L’ex Motel Agip diventerà un moderno 4 stelle con 117 camere, ristorante, sala congressi e sala riunioni. La struttura avrà un importante impronta green.

Maggiori dettagli saranno forniti in seguito, non appena sarà possibile definire con esattezza la data di fine lavori.

Luogo: viale regione siciliana, PALERMO, PALERMO, SICILIA

