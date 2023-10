In occasione della Giornata mondiale delle bimbe e delle ragazze, i rappresentanti del consiglio della prima Circoscrizione di Palermo hanno accolto gli studenti della prima e della Terza classe della IC Rita Atria accompagnati dalla professoressa Mazzola, responsabile per la Legalità e dalla professoressa Cipri’ responsabile per l’inclusione. Agli studenti, con una maglia arancione, simbolo del superamento degli stereotipi di genere (il rosa per le bimbe) è stata consegnata la nuova Carta dei Diritti della Bimba adottata dal Comune di Palermo nel 2016.

“È fondamentale, ancor più oggi alla luce dei fatti accaduti, dichiara la Consigliera Pd Tiziana Calabrese promotrice dell’incontro – sensibilizzare sulla tutela dei diritti delle bimbe e delle ragazze per contrastare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovere la cultura delle differenze e l’educazione alla parità di genere prevenendo così maltrattamenti e abusi”.

