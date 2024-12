“Il Centro Studi Iniziativa Comune annuncia l’istituzione di “Audit Labor”, Gruppo di ascolto e dedicato alla diffusione dei principi di Legalità. Un’iniziativa estesa sul territorio Nazionale con la collaborazione degli operatori volontari presenti negli nelle sedi, dediti all’assistenza gratuita agli utenti e cittadini attraverso l’istituto di Patronato Labor”. A sottolinearlo è il portavoce nazionale del Centro Studi Iniziativa Comune, Carmela Tiso. Che aggiunge: “La creazione di Audit Labor deriva dalla crescente necessità di mettere al centro dell’attenzione i bisogni delle persone e delle realtà produttive locali, spesso penalizzate da dinamiche economiche e sociali che mettono a rischio la salute dei cittadini e prioritariamente le persone anziane.

AUDIT – LABOR svolgerà un duplice ruolo: da un lato, sarà piattaforma di ascolto di comunità e territorio, raccogliendo segnalazioni e istanze su temi legati a sicurezza alimentare, la salubrità ed in particolare l’importanza delle proprietà nutritive. Dall’altro, si impegnerà a promuovere e diffondere una cultura della legalità e della responsabilità sociale, con azioni di monitoraggio, per tutelare i diritti fondamentali nei luoghi di lavoro. “Con Audit Labor – conclude Carmela Tiso -, dunque il Centro Studi Iniziativa Comune intende fornire strumenti concreti per costruire un dialogo diretto tra cittadini e istituzioni, favorendo interventi che possano migliorare la qualità della vita e sostenere chi, nel proprio piccolo, contribuisce ogni giorno alla vitalità economica e sociale del nostro territorio”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.