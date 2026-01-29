Eletti Vicepresidenti Franco Marozzi e Antonina Argo (Università di Palermo), Tesoriere Fabio Fenato. Specializzazione, rigore scientifico e tutela della professionalità medico-legale rappresentano i cardini del mandato 2026-2029.

Con un ampio consenso da parte dei soci, Francesco Introna è stato riconfermato alla guida della SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, per il quadriennio 2026-2029, a seguito delle recenti elezioni. Patologo forense di fama internazionale e figura di riferimento della medicina legale italiana, il Presidente Introna, Professore ordinario di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ottiene un nuovo mandato che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e la fiducia della comunità scientifica nel proseguire un percorso di consolidamento e rafforzamento della professione.





A tracciare un bilancio dell’attività scientifica svolta e a delineare le prospettive future è il Segretario Nazionale dott. Lucio Di Mauro, medico legale catanese, nominato anche Coordinatore delle attività SIMLA sulle Linee Guida e sulle Buone Pratiche cliniche assistenziali. “Tra i risultati più significativi del lavoro corale della nostra comunità scientifica, sviluppato in collaborazione con numerosi stakeholder istituzionali – sottolinea – va certamente ricordata l’elaborazione delle Buone Pratiche sul macrodanno, vagliate e approvate dall’Istituto Superiore di Sanità e già inserite nel Sistema Nazionale Linee Guida. Intendiamo proseguire e rafforzare questo percorso attraverso l’autorevolezza del CD e con il coinvolgimento dei nostri gruppi e comitati scientifici, sviluppando ulteriori ambiti di ricerca e indirizzo metodologico, dalla cardiopatologia forense alla determinazione dell’età dei minori migranti non accompagnati, dalle metodologie di approccio nei casi di violenza sulla donna ai minimi standard e alle tecniche operative nelle autopsie giudiziarie, fino agli standard tossicologici”.





La crescita della Società Scientifica e la sua forza trainante nel panorama nazionale sono confermate dagli importanti risultati conseguiti nel quadriennio appena concluso. “Questo risultato conferma il valore del lavoro di squadra, portato avanti dall’intero Consiglio nell’ultimo quadriennio – spiega il prof. Introna commentando la riconferma – e attesta il fermento che vige fra i soci della Società Scientifica e la loro partecipazione attiva alla vita societaria”. Un impegno che si svilupperà lungo direttrici già individuate, sottolinea il Presidente: “In primo piano la specializzazione, la “difesa degli standard professionali, e il contrasto all’improvvisazione peritale e ai sedicenti esperti.

Il nuovo Consiglio Direttivo è stato ulteriormente rafforzato sul versante istituzionale. “Sono particolarmente entusiasta dell’ingresso nel Consiglio Direttivo – conclude il Segretario Nazionale, dott.Lucio Di Mauro – di due autorevoli riferimenti della sanità pubblica in ambito previdenziale e assicurativo, il prof. Raffaele Migliorini per INPS e il dott. Patrizio Rossi per INAIL. La loro presenza rappresenta un valore aggiunto di assoluto rilievo e rafforza il dialogo strutturato tra medicina legale, sanità pubblica e sistema previdenziale, in una prospettiva di elevato rigore scientifico e di concreta utilità istituzionale”.





Il Consiglio Direttivo della Società Scientifica, guidato dal Presidente Introna, è composto da Antonina Argo, Giorgio Bolino, Alessandro Bonsignore, Francesco Busardò, Carlo Campobasso, Rossana Cecchi, Lucio Di Mauro, Fabio Fenato, Paola Frati, Claudia Frignani, Franco Marozzi, Luigi Tonino Marsella, Raffaele Migliorini, Antonio Oliva, Cristoforo Pomara, Patrizio Rossi, Sara Sablone, Raffaella Stucchi, Victor Tambone e Camilla Tettamanti. Sono stati eletti anche i revisori dei conti – Valentina Bugelli, Giovanni Cecchetto, Davide Ferorelli, Davide Santovito – e i probiviri, rappresentati da Paolo Procaccianti, Gloria Castellani, Ernesto D’Aloja, Domenico De Leo e Massimo Niola. Giulia Grazia Pantè è stata nominata rappresentante dei soci aggregati.

