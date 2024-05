Gela – Si svolgerà domenica 12 maggio, presso l’Auditorium “Don Bosco” della Parrocchia San Domenico Savio di Gela, il 52º Convegno annuale dell’Unione Exallievi ed Exallieve di Don Bosco di Gela; il tema verte su “Sognare per organizzare la Speranza – sono trascorsi 200 anni dal sogno dei 9 anni di Don Bosco, quale deve essere la testimonianza degli Exallievi nella società?” ed avrà come relatore il dott. Valerio Martorana, direttore della rivista Voci Fraterne e componente della Presidenza della Confederazione mondiale degli Exallievi di Don Bosco (Responsabile per l’Europa ed il Medio Oriente).

“Dobbiamo avere la capacità – afferma Valerio Martorana – di far sognare le giovani generazioni, così come ha fatto il nostro Padre, Maestro ed Amico Don Bosco, partendo dal cortile di Valdocco, da un Sogno che oggi è una grande realtà che vede impegnati i figli di Don Bosco, la Famiglia Salesiana, in 132 paesi nel mondo e che ne fanno la componente più numerosa della Chiesa oggi. Siamo coscienti di essere sempre in missione e dobbiamo avere la capacità, nei contesti in cui operiamo, tenuto conto delle povertà quotidiane dilaganti, di fare la differenza, con umiltà, metodo ed incisività”.

La giornata prevede il seguente programma: alle 9 accoglienza; alle 9.30 santa messa presso l’Auditorium Don Bosco; alle 11 l’apertura del convegno con i saluti del direttore della casa salesiana, don Gianni Lo Grande; del Delegato don Andrea Giarratana e del Presidente Tina Cassarino; sono previsti gli interventi di don Paolo Cicala, delegato degli Exallievi della Federazione Ispettoriale Sicula; Giuseppe Puglisi, presidente Exallievi di Sicilia e l’ing. Giovanni Costanza, Presidente nazionale degli Exallievi. Alle ore 13 si concluderà il tutto con la tradizionale foto di gruppo ed il pranzo presso un ristorante del luogo.

