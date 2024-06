“Sogno Lucido” è il nuovo singolo del giovane artista palermitano Oreto, fuori da venerdì 21 giugno 2024. La canzone rappresenta oltretutto il primo lavoro sotto la cura della neonata etichetta discografica con sede a Palermo: About.

“Sogno Lucido” trasmette le sensazioni proprio di un sogno, per mezzo di un beat che mischia sintetizzatori e suoni che richiamano moltissimo la musica elettronica. A tutto ciò Oreto abbina una capacità nella scrittura come pochi e riesce a fare un genere che potenzialmente può piacere a un pubblico più vasto, oltre che agli amanti del rap.

In questo brano – prodotto da Indigo – occorre fare i conti con la solitudine dopo un addio verso tutte le persone più care che ci si ritrova attorno, anche un modo per conoscere meglio se stessi e per capire quanto quelle stesse persone siano importanti e come soprattutto. “Sogno Lucido” per certi aspetti potrebbe essere un brano dal concept utopico o distopico, dipende dal modo in cui viene ascoltato, ma senza alcun dubbio Oreto è capace di trasmettere una sua identità artistica grazie a questo nuovo singolo.

Oreto presentazione

Oreto nasce nel 2002 a Palermo e cresce immerso negli ambienti musicali grazie alla sua famiglia che fin da piccolo riesce a trasmettergli una particolare sensibilità per l’ascolto della musica. Fin da tenera età sente il bisogno di esprimersi al meglio, sfruttando un’ottima proprietà di linguaggio si cimenta a scrivere i suoi primi testi. Infatti, all’età di 14 circa entra a far parte del collettivo Sud Attitude.

Successivamente, Oreto a causa dello scioglimento della crew si prende un periodo di pausa, durante il quale ha modo di crescere e maturare sotto l’aspetto artistico. Inizia a mettere, ancora una volta, le proprie idee in musica provando a creare diverse atmosfere influenzare dalla sua personalità e dalle sue esperienze. Nel 2024 riesce a trovare la sua dimensione grazie all’incontro con la nuova realtà discografica About, che ha deciso di credere nell’artista e accompagnarlo nel suo percorso.

Cosa è About

Dopo anni di esperienze, di obiettivi e successi personali, Marco Rossitto, in arte Robson De Almeida, fonda nella primavera del 2022 About; mosso dalla voglia di creare uno spazio a Palermo per tutto ciò che riguarda la cultura underground, così da offrire concrete opportunità di crescita personale ed artistica a tutti coloro che entrano a contatto con questa realtà. L’obiettivo è di prendersi, con la propria ambizione, una fetta di ciò che questa città offre, diventando un punto di riferimento per l’underground che vuole emergere. Ad oggi, About ha un solido gruppo di lavoro che consente la massima produttività, garantendo agli artisti presenti nel roster e alle realtà esterne con cui collabora, la totale professionalità.





