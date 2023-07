Si apre con un’altra anteprima nazionale il programma di Sole Luna Doc Film Festival del 6 luglio: Adieu sauvage di Sergio Guataquira Sarmiento (Belgio 2022, 90′), una bellissima opera prima su una ricerca iniziatica sulle sue radici che diventa un’indimenticabile storia di amicizia. L’autore sarà presente alla proiezione per un incontro con il pubblico alla fine della proiezione. Domani sarà anche la giornata di un solo altro film in concorso: N’en parlons plus di Vittorio Moroni e Cécile Khindria (Francia-Italia 2022, 76′). Numerosi i film dedicati al documentario italiano riuniti nella rassegna Sguardi Doc Italia e in programma domani, tra cui Il Cerchio di Sophie Chiarello (Italia 2022, 108′) film vincitore del David Donatello 2023 come miglior documentario (ore 22:30 al Cortile Bonet). Chiarello decide di seguire per cinque anni, con la sua telecamera, gli alunni di una classe elementare, abbassando il suo sguardo ad altezza bambino in modo da catturare il loro punto di vista sul mondo.

Gli altri documentari italiani in programma, tra corto e lungometraggi, sono: Sonnenstube di Davide Palella (Italia 2022, 7′), N’en parlons plus di Vittorio Moroni e Cécile Khindria (Francia-Italia 2022, 76′), Carta urgente para la Colombia di Alberto Diana (Italia 2022, 12′) presente alla proiezione del film e Lust Chance di Elisabetta Calamela (Italia 2022, 60′) che sarà proiettato alla presenza del montatore Fabio Bobbio.

Il focus Iran/Afghanistan prosegue domani con Exodus di Bahman Kiarostami (Iran 2018, 77’). Un film che testimonia la fuga incessante dall’Afghanistan verso l’Iran di centinaia di migliaia di persone lungo gli ultimi 40 anni. “Regista documentarista, direttore della fotografia, affermatosi anche come montatore di alcuni film di suo padre Abbas Kiarostami, Bahman – dice il curatore della rassegna Italo Spinelli – ci conduce nel Centro per il rimpatrio, ufficio del Ministero dell’Interno, che si occupa degli afgani illegalmente in Iran e che a seguito del crollo dell’economia iraniana, sottoposta alle sanzioni statunitensi dal 2018, decidevano di tornare nel loro martoriato paese”.

Per Creare Legami, i protagonisti a partire dalle ore 18:00 al Cortile Bonet, sono i progetti nelle scuole realizzati grazie al Piano nazionale di educazione all’immagine promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ne discuteranno: Piero Li Donni, Fabio D’Agati, Giovanni Mannara, Alessandra Traina, Gianfranco Piazza, Alice Malingri, Virginia Nardelli, Danny Biancardi, Vito Chiaramonte.

Quattro i film di cinema partecipativo realizzati tra Palermo e Roma dalla casa di produzione Zabriskie e dall’associazione La Bandita attraverso laboratori condotti da professionisti del cinema con il supporto di esperti educatori. Ognuno racconta un pezzo di territorio: Piazza del baratto; PTR. Perdere Trovare Ritrovarsi; Cronache dal quartiere; One time, one street.

