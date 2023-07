Si apre all’insegna dell’impegno per l’ambiente il programma di Sole Luna Doc Film Festival di venerdì 7 luglio con l’incontro alle 20:00 sul tema della transizione ecologica organizzato insieme ad Enel Green Power, main sponsor del Festival. In primo piano il Manifesto green di Sole Luna Doc che da quest’anno ha assunto anche una green manager per ridurre al minimo l’impatto ambientale della rassegna, ma anche il film in divenire La Fabbrica del Sole di Pierfrancesco Li Donni, prodotto da Sole Luna per Enel Green Power. Al centro: la scommessa di 3SUN, la Giga Factory di Enel Green Power in costruzione nell’Etna Valley che diventerà il più grande impianto europeo per la realizzazione di pannelli fotovoltaici bifacciali. “Sull’urgenza di attivare politiche di transizione ecologica e ambientale – dice Lucia Gotti Venturato – si è basato il sodalizio con l’azienda Enel Green Power, con la quale Sole Luna Doc Film Festival negli anni ha dato vita a molte attività. Enel Green Power assegnerà anche il premio Doc For Future al documentario del concorso che meglio saprà comunicare il valore dell’ambiente come bene comune da rispettare e difendere”.

Numerosi gli ospiti della giornata: la regista polacca Jola Wieczorek che presenta (ore 22:30, Chiostro Sant’Anna) in concorso e in anteprima nazionale Stories from the sea (Austria 2021, 86′) e gli italiani Jacopo Quadri e Stefano Savona protagonisti di Sguardi Doc Italia. Ognuno di loro incontrerà il pubblico al termine delle proiezioni. Jacopo Quadri è uno dei più importanti montatori del cinema italiano, regista e produttore, ha montato tutti i film di Mario Martone e di Gianfranco Rosi ed ha collaborato, tra gli altri, con Bernardo Bertolucci Marco Bechis, Francesca Archibugi, Zhang Yuan. In programma, due dei suoi cortometraggi realizzati con materiali di archivio di famiglia: Marisa (Italia 2000, 9′) e Statici (Italia 96-2002, 9′).

Del palermitano Stefano Savona il festival propone fuori concorso “Le mura di Bergamo”, il film sulla città più colpita dalla pandemia, Bergamo, sull’elaborazione del lutto e la rielaborazione della vita. Presentato in anteprima mondiale all’ultimo festival di Berlino, il film ha riscosso premi e ampi consensi da parte della critica. Stefano Savona è un regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, fotografo. “Le mura di Bergamo” è stato realizzato in collaborazione con un gruppo di ex studenti del centro sperimentale sede Sicilia: Danny Biancardi, Sebastiano Caceffo, Alessandro Drudi, Silvia Miola, Virginia Nardelli, Benedetta Valabrega, Marta Violante.

Completa la sezione Sguardi Doc Italia, Manuale di cinematografia per dilettanti – Vol. I di Federico Di Corato (Italia 2022, 20′). Gli altri film in concorso della serata a partire dalle 21:00 sono: The Silence of the Banana Trees di Eneos Çarka, Hungary (Albania-Portogallo 2022, 24′) e Doctor Apa di Ibadilla Adzhibaev (Kyrgyzstan 2022, 43′).

Alle 21.00 nella terza sala proseguono le proiezioni di Sicilia Doc in collaborazione con CSC e il suo direttore artistico Costanza Quatriglio. In programma i film: Confine liquido di Andrea Scimone (Italia 2021, 31′), Lettera da Borgonuovo di Matteo Di Fiore (Italia 2021, 42′), The way Daddy rides di Tiziano Locci (Italia 2022, 50′).

Nel pomeriggio alle 18:00 la presentazione delle giurie speciali del festival: la giuria degli studenti composta dai ragazz* della V B del Liceo Classico europeo dell’ Educandato Statale “Maria Adelaide”; e la giuria Nuovi italiani composta da Marcellin Assande Kouassi originario della Costa d’Avorio; Bandiougou Diawara, vicepresidente di Giocherenda originario del Mali; Mohamed Maalel originario di Andria e figlio di padre tunisino e madre pugliese; Junaky Md Abdur, di origini bengalesi; e Sonia Tazeghdanti nata a Palermo da madre mauriziana e padre tunisino.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.