«Esprimiamo piena solidarietà a Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, vittima di inaccettabili attacchi di bullismo sui social: il confronto non può mai trasformarsi in offesa o denigrazione personale, ma deve restare nel solco del rispetto e della dignità umana».

Confartigianato Palermo, a nome del presidente Claudio Terruso e del segretario Giovanni Rafti, si schiera al fianco dell’arcivescovo Lorefice, che nei giorni scorsi aveva espresso la propria opinione sulla gestione delle politiche sui migranti da parte dei governi italiani che si sono susseguiti negli anni, ricevendo sui social network numerose offese gratuite.

«Negli anni Lorefice – continuano i vertici di Confartigianato Palermo – si è dimostrato uomo di Chiesa sempre attento e proattivo verso i bisogni dei cittadini e degli ultimi. Non merita tali attacchi. Come Confartigianato Palermo ribadiamo la nostra vicinanza a lui e al suo pensiero di Chiesa solidale, nel segno del dialogo, del rispetto e della responsabilità civile».

