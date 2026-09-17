In qualità di Referente di Futuro Nazionale Augusta, desidero esprimere piena solidarietà e vicinanza al consigliere comunale di Avola Giovanni Rametta, esponente di Futuro Nazionale, a seguito delle pesanti parole rivoltegli nel corso del Consiglio comunale.

Quanto accaduto testimonia, a nostro avviso, un clima politico sempre più teso e un evidente nervosismo nei confronti di una realtà come Futuro Nazionale, che sta crescendo e consolidando giorno dopo giorno la propria presenza sul territorio.

Il confronto politico, anche quando acceso, dovrebbe sempre rimanere sul terreno delle idee, delle proposte e dei contenuti. Gli attacchi personali, le offese e i tentativi di denigrare chi porta avanti legittimamente le proprie battaglie politiche non contribuiscono al dibattito democratico e non ci intimoriscono.

A chi pensa di poterci fermare attraverso insulti, offese o fantasiose ricostruzioni rispondiamo con serenità: non ci scalfiscono minimamente.

Continueremo a portare avanti le nostre idee con determinazione, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini, rafforzando la presenza di Futuro Nazionale nei nostri territori.

Al consigliere Giovanni Rametta rinnoviamo la nostra solidarietà e l’invito a proseguire con determinazione il proprio impegno istituzionale.

Nilo Settipani, Referente Futuro Nazionale Augusta

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