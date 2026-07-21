Salvare vite umane nei villaggi del cuore del Congo garantendo cure sanitarie, prevenzione e speranza alle popolazioni più vulnerabili, circa quarantamila persone che vivono in venticinque villaggi in condizioni disperate dove la mancanza di strutture sanitarie, acqua potabile, igiene e formazione continua ad alimentare un’elevata mortalità e morbilità in un contesto di estrema povertà.





E’ questo l’obiettivo del progetto “Missione Cuore per la vita” di Ali per volare ” guidata da Rino Martinez e sostenuta da Biofarmatec, azienda farmaceutica italiana impegnata nella ricerca e nella prevenzione in ambito oncologico che partirà i primi di novembre e punta a Contrastare la malnutrizione infantile, alla tutela della salute materno-infantile e alla cura delle principali patologie endemiche che ancora oggi colpiscono queste comunità, tra cui tubercolosi, lebbra, malaria, pian ed altre malattie tropicali.





“”Abbiamo voluto sostenere questo progetto – spiega il presidente di Biofarmatec Claudio Raia- perché da tempo seguiamo i progetti umanitari di Ali per Volare ETS, condividendo la missione del fondatore Rino Martinez, missionario laico che da oltre ventisette anni opera nella foresta equatoriale della Repubblica del Congo. La storia di Rino Martinez e dei suoi volontari ci ha profondamente colpit perché il suo impegno rappresenta un esempio autentico di solidarietà concreta. Siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo affinché sempre più bambini possano ricevere cure e speranza di un futuro migliore. Grazie infatti al nostro sostegno saranno finanziati importanti interventi sanitari urgenti e sarà possibile acquistare farmaci e presidi medici e offrire cure salvavita a bambine e bambini che oggi lottano per la sopravvivenza.

“Ali per Volare ETS e- ha detto Rino Martinez- esprime la più sincera gratitudine a Biofarmatec e al suo fondatore Claudio Raia per aver creduto nel valore della solidarietà e per aver scelto di camminare al fianco di chi ogni giorno porta speranza dove la speranza sembra non esistere.. Ogni alleanza costruita sul bene comune rappresenta un passo concreto verso un futuro più giusto, nel quale nessun bambino venga lasciato indietro”

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