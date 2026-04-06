Esprimo piena solidarietà alla funzionaria del Comune incaricata del recupero delle quote sociali dell’abitare, il cui operato è volto a garantire equità e corretto funzionamento del sistema abitativo. Il lavoro svolto, spesso delicato e complesso, richiede professionalità, determinazione e imparzialità. È fondamentale riconoscere l’impegno e il ruolo istituzionale di chi assicura il rispetto delle regole e la tutela degli interessi collettivi.





Ribadisco il sostegno a chi, con serietà e responsabilità, contribuisce a mantenere ordine e giustizia nell’ambito delle politiche abitative. Settimana prossima mi recherò personalmente presso gli uffici del Comune per portare la mia solidarietà.

Natale Puma

Consigliere Comunale di Palermo

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