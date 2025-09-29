Iniziativa tra l’Associazione Solidarietà Cristiana e Cuba

La raccolta di Farmaci per Cuba è andata a buon fine.

I nostri Amici Gaetano e Lester, nelle settimane di Agosto hanno consegnato alle persone bisognose, svariate centinaia di confezioni di farmaci raccolti tra donazioni del banco farmaceutico, raccolta da parte di informatori scientifici, medici di base, personale sanitario, farmacie del territorio e donazioni spontanee di privati cittadini, gli stessi dopo aver passato i dovuti controlli della dogana nell’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci a Roma, sono partiti ed atterrati all’Havana. Prima di rientrare nuovamente in Italia, i restanti farmaci sono stati consegnati ad un medico di fiducia della provincia di Ciego de Avila che a sua volta li distribuirà ai pazienti che ne hanno bisogno. Alla luce di questa esperienza, verrà inaugurato a cura della Associazione Solidarietà Cristiana, il Banco Farmaceutico gratuito di Villabate in Via Terranova nr.54, tutti i martedì dalle 16.00 alle 18.00 con inaugurazione Martedì 30 alle 16.00.

Di seguito alleghiamo una testimonianza fotografica della consegna dei farmaci a Cuba.

Luogo: Villabate , Via terranova, 54, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

