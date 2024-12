Un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti dei bambini e dei genitori che trascorreranno le feste in ospedale, per regalare loro anche un momento di gioco e allegria in giornate difficili. La Cisl Palermo Trapani e la Cisl Medici Palermo Trapani, distribuiranno giocattoli con il loro “babbo Natale” ai piccoli degenti dell’ospedale Cervello di Palermo e doneranno quattro fasciatoi portatili al reparto di Pediatria, e un seggiolone e uno sterilizzatore biberon per le famiglie che accudiscono i bimbi ricoverati presso il pronto soccorso pediatrico. La consegna presso l’Unità pediatrica dell’azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello e la distribuzione dei doni nelle stanze del reparto pediatrico, alla presenza delle segretarie generali Cisl Palermo Trapani Federica Badami e Cisl Medici Giorgia Vitello, avverrà il prossimo lunedì prossimo 23 dicembre dalle ore 11,30. “E’ una goccia nel mare, ma pensiamo che contribuire, con piccole donazioni di questo tipo, a rendere meno ‘disagevole’ la permanenza in ospedale che è ancor più difficile nel periodo natalizio, sia un piccolo gesto ma dall’importante valore sociale. Con questi doni cerchiamo anche di migliorare il tempo vissuto dai bimbi e dalle loro famiglie al pronto soccorso pediatrico, dove la maggior parte delle persone accede quotidianamente”. Badami e Vitello aggiungono: “grazie alla collaborazione con la dirigenza dell’ospedale, abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza con l’acquisto di questi oggetti molto utili e necessari per le mamme e i papà che vivono la degenza insieme ai loro bimbi e che non erano in numero sufficiente a disposizione in reparto. Siamo dell’idea che la solidarietà verso chi soffre, verso chi è più sfortunato sia fatta di gesti concreti come questi, che hanno il solo obiettivo di aiutare a superare i momenti difficili”, concludono le due segretarie generali.

