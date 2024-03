I ragazzi dell’associazione CON.VI.VI L’AUTISMO APS sono stati invitati a partecipare ad un giro in Ferrari dall’Associazione Scuderia Ferrari Club-Palermo e dal suo presidente Pietro Purpura. “La solidarietà si tinge di rosso” è il nome della manifestazione, organizzata con il patrocinio dell’Ars, che si svolgerà domenica 24 marzo in piazza del Parlamento. Oltre alla consegna dei gadget sarà possibile fare un giro sui bolidi rossi.

“Ringraziamo – hanno detto il presidente dell’associazione Loredana Chiamone e la coordinatrice Santina Alduina – tutti coloro che si sono attivati per fare vivere un’esperienza certamente indimenticabile ai nostri ragazzi. In modo particolare l’onorevole Marco Intravaia per avere sposato l’iniziativa e Pietro Purpura per averla promossa. Grazie anche ad Evergreen che accetta sempre il coinvolgimento nelle nostre iniziative, contribuendo alla sicurezza; Giovanna Palumbo e Stefania Biondo, rispettivamente vicepresidente e segretaria della nostra associazione”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.