Si chiude ufficialmente una pagina fondamentale per il risanamento finanziario e la storia amministrativa del Comune di Sommatino. Ieri mattina l’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) ha approvato il rendiconto finale della gestione liquidatoria, portando a compimento il percorso previsto per il riequilibrio economico e patrimoniale dell’Ente.

L’organo collegiale — composto dai commissari Francesco Puglisi, Gaetano Ferrante e Giovanni Impastato — ha provveduto contestualmente ad effettuare le formali consegne delle risultanze della gestione al Commissario Straordinario del Comune, Teresa Burgio.

Con la deliberazione del rendiconto e il formale passaggio delle consegne giunge a conclusione il lungo, rigido e complesso lavoro svolto dall’OSL, insediatosi nel marzo 2018 per gestire la massa passiva e riorganizzare i crediti del Comune. La chiusura della liquidazione segna il definitivo superamento dello stato di dissesto finanziario e restituisce stabilità all’Ente a beneficio dell’intera comunità.

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