La valorizzazione, la tutela ed il recupero del Patrimonio jonico -etneo, sono stati i temi al centro di un confronto, tra l’architetto Donatella Irene Aprile, soprintendente dei BB.CC di Catania e l’architetto Mirella Vinci, soprintendente dei BB.CC di Messina. La conferenza dal titolo “Valorizzazione, tutela e recupero del Patrimonio jonico-etneo”, è stata ospitata al teatro Rex di Giarre, nell’ambito della seconda edizione di “Giarre città educativa”, promossa dall’ assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Giarre, guidato da Antonella Santonoceto, sotto l’egida del Ministero della Cultura e l’Ars Sicilia.

Le due soprintendenti, sono state ricevute al Salone degli Specchi del Palazzo di città, dal sindaco Leo Cantarella e dall’ assessore Santonoceto, dal direttore artistico Gianfranco Pappalardo Fiumara, dal referente culturale Nicolò Fiorenza, alla presenza dell’arciprete don Nino Russo e delle autorità militari: Carabinieri, Guardia Costiera e Guardia di Finanza.

Le due personalità ai vertici delle soprintendenze siciliane, sono state protagoniste di un “talk”, ed hanno portato le loro esperienze ed hanno dialogato sul loro ruolo, con l’ispettore regionale dei Beni culturali dott. Nicolò Fiorenza, moderatore dell’incontro, incentrando la loro attenzione sulle attività di valorizzazione storico-artistico e ambientale del territorio jonico etneo.

“Alla base di tutto – ha tenuto a precisare la soprintendente di Messina, Mirella Vinci- ci deve essere la conoscenza, approfondite sempre tutto, non subite- ha detto agli studenti- svolgete un ruolo critico e accrescete la vostra voglia di conoscenza, sviluppate il senso civico ed andate a fondo delle questioni”.

“La soprintendenza è vicina al cittadino e a voi studenti -ha aggiunto l’architetto Donatella Aprile– essa tutela il patrimonio e lo attua facendo rispettare le leggi che regolamentano il settore. Noi siamo vicini a voi giovani e vi invitiamo a chiederci di farvi partecipi di scavi, di opere di recupero dei beni del vostro territorio, siamo aperti al dialogo ed alla collaborazione”.

“Il nostro compito -ha concluso l’ispettore regionale ai BBCC Fiorenza– è quello di fare conoscere quest’istituzione, ovvero la Soprintendenza e ci siamo riusciti con questa formula del “talk” che ha coinvolto gli studenti giarresi, i quali sono stati i protagonisti con i loro lavori che hanno abbellito la scenografia del teatro ed hanno alimentato il dibattito con le loro mirate ed opportune domande”.

“La nostra città di Giarre -ha sottolineato l’assessore Santonoceto– con questo progetto, “Giarre città educativa”, mira a raggiungere un grande obbiettivo che è quello di farla diventare da città “educativa” a città “educata”, sensibilizzando i giovani, futura classe dirigente del futuro”.

“La città di Giarre, posta a metà tra le due provincie, – ha dichiarato il sindaco Cantarella-rappresenta storicamente la fusione tra le due provincie di Catania e Messina, disegnando al meglio un punto d’unione tra gli usi, i costumi e le tradizioni delle più importanti provincie della Sicilia Orientale”.

“Questo convegno -ha precisato il direttore artistico Pappalardo Fiumara- ha abbracciato il ramo scolastico e dell’istruzione, coinvolgendo proprio le numerose scuole di secondo grado, presenti nel distretto di Giarre dove, ogni giorno, migliaia di studenti, (circa diecimila) transitano da buona parte delle provincie di Catania e Messina, sposando cosi la mission di “Città educativa” che è quello di formare ed educare le giovani generazioni”.

Il dialogo è stato incentrato sul mirabile operato delle soprintendenze, per la tutela e la salvaguardia del patrimonio, nello specifico, come la soprintendenza tutela il territorio, esercita l’alta sorveglianza sui restauri al patrimonio monumentale e non di meno, pone i vincoli per la tutela del patrimonio ambientale.

Gli studenti del Liceo Statale “Leonardo”, del Liceo Classico “Michele Amari” e del Liceo Artistico statale “Renato Guttuso”, sono stati coinvolti nel corso della conferenza, hanno presentato i loro lavori e studi, hanno addobbato il palco e hanno formulato, alle due soprintendenti, domande sul tema per conoscere quali sono gli interventi che la Soprintendenza esercita sul territorio e, di conseguenza, la loro correlazione con le esigenze del cittadino che vive nel contesto urbano e periferico e come rapportarsi con l’ ambiente e come proteggerlo.

La manifestazione si è conclusa con la consegna degli encomi solenni consegnati dalle autorità cittadine all’ architetto Donatella Irene Aprile, soprintendente dei BB.CC di Catania all’architetto Mirella Vinci, soprintendente dei BB.CC di Messina, all’ispettore regionale dei Beni culturali dott. Nicolò Fiorenza, ai dirigenti scolastici: Tiziana D’ Anna, liceo statale “Leonardo”, Gaetano Ginardi, liceo artistico statale “Renato Guttuso”, Giovanni Lutri liceo classico “Michele Amari”.

