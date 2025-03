“Informare per salvare”, il fel rouge del progetto ” Codice Rosa Bianca”, promosso su scala nazionale dal Soroptimist International Italia impegnato a migliorare la condizione femminile. Sabato 8 marzo, alle h. 12,00, in occasione della Giornata della donna, il Soroptimist International Club di Palermo, presieduto da Giovanna Scelfo, in collaborazione con l’Azienda Ospedali Riuniti ” Villa Sofia- Cervello”, inaugurerà, alla presenza del direttore generale Alessandro Mazzara e del direttore sanitario, Maria Lucia Furnari, nei locali del pronto soccorso di Villa Sofia, la sala d’ascolto “Spazio Rosa Bianca” per le donne vittime di violenza.





Le socie del club palermitano consegneranno non solo gli arredi per una stanza in cui le donne vittime di violenza potranno trovare un ambiente accogliente dove il personale sanitario potrà ascoltarle ed assisterle, ma diffonderanno anche un opuscolo informativo, tradotto oltre che in inglese ed in francese, anche in arabo. ” La realizzazione di questo opuscolo- spiega Giovanna Scelfo- rappresenta una nostra prima risposta di sensibilizzazione e di solidarietà verso una problematica, la violenza, che s’impone sempre più all’opinione pubblica. E’ necessario un approccio integrato multidisciplinare offrendo gli strumenti dell’empatia, del sostegno e dell’assistenza”. Le donne per le donne : ascolto, immagini e parole per aiutare le donne a non essere sole.

Luogo: Pronto Soccorso Villa Sofia, Piazza Salerno, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 08/03/2025

Data Fine: 08/03/2025

Ora: 12:00

Artista: Soroptimist Club Palermo

Prezzo: 0.00

