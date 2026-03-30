Educare i più piccoli ai valori del rispetto, del gioco di squadra e dell’inclusione sociale attraverso le favole e il teatro. È una delle mission della Compagnia Teatrale Sussurri D’Arte, che ieri sera, domenica 29 marzo, ha debuttato nel nuovo spettacolo “S.O.S. Fiabe: il mistero del lieto fine” al Teatro Jolly di Palermo.



Con la regia di Dinesha Di Francesco, il cast di giovani attori- Toni Barranca, Marco Biondolillo, Paolo Calabrese, Silvia Cigno e Sharon Urru- affiancati dagli allievi del corso di teatro (Lorenzo Catalano, Giuseppe Di Liberto, Gabriele Lo Re, Salvatore Magliolo e Carola Pepati) ha portato in scena una favola originale e moderna: protagonisti personaggi Disney quali Cenerentola, il Principe Azzurro, Belle, Tarzan ed Elsa, tutti catapultati nel mondo digitale di Magic Cloud, dove dovevano recuperare i lieto fine delle loro storie andati in tilt a causa di un misterioso virus informatico.



“Quando abbiamo scritto questa favola- raccontano Dinesha Di Francesco e Paolo Calabrese, autori del testo teatrale e fondatori della Compagnia Sussurri D’Arte- abbiamo pensato principalmente ai bambini dai 3 ai 12 anni, con l’obiettivo però di coinvolgere e divertire anche gli adulti. Da quanto riscontrato ieri sera, pare proprio che ci siamo riusciti. Segno che tutti, a qualsiasi età, abbiamo bisogno che vengano stimolate immaginazione e fantasia attraverso storie autentiche che sappiano emozionare”.





“Fare teatro- continuano- vuol dire per noi diffondere bellezza, creare uno spazio di condivisione autentico di valori per i più piccoli, ma anche per i più grandi. Il teatro è uno strumento potente per diffondere cultura, per educare divertendo, per far riflettere senza rinunciare alla leggerezza. Nello spettacolo Sos Fiabe, per esempio, attraverso le gesta di Cenerentola, Tarzan , Elsa e gli altri personaggi, abbiamo trattato temi come l’amicizia, l’empatia, la solidarietà ed il gioco di squadra”.



La Compagnia Teatrale Sussurri D’Arte, nata nel 2024, ha già portato in scena spettacoli di grande spessore culturale, distinguendosi per l’attenzione ai temi sociali e alla valorizzazione del territorio. Tra le produzioni più significative si ricorda: La giovane Repubblica, un ciclo di letture a tema sociale volto a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del voto e della partecipazione politica; Tratti di donna, un racconto intenso di storie femminili che mette in dialogo donne siciliane di epoche diverse con l’immaginario contemporaneo, in un percorso che intreccia recitazione e narrazione dei segreti di Palermo; L’amore secondo Shakespeare, una commedia drammatica che porta in scena alcune delle più celebri storie d’amore del William Shakespeare. Accanto alla produzione teatrale, la compagnia è attivamente impegnata anche nella promozione della memoria e della legalità: in occasione del XXXIII anniversario della Strage di Capaci, ha curato una lettura di testi, originali e non, durante un evento commemorativo.





Da ottobre 2024, inoltre, la Compagnia ha avviato un laboratorio teatrale rivolto a tutte le età, con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni l’opportunità di imparare il mestiere dell’attore.



“Il nostro sogno- dicono Dinesha Di Francesco e Paolo Calabrese- è riuscire a valorizzare il talento dei più giovani, offrendo un percorso che unisca formazione artistica e crescita personale, e creando per loro nuove possibilità lavorative ed artistiche. Vogliamo dare così il nostro piccolo contributo alla costruzione di una società più sana e consapevole, oltre che ricca di cultura”.



Con l’obiettivo di fondare un’Associazione Culturale che diventi una realtà di riferimento nel panorama artistico siciliano ed italiano, da qualche giorno la Compagnia ha inoltre aperto una campagna di crowfunding: Sussurri D’Arte: Il Sipario sul Futuro e sulla Passione | Eppela.

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