AVO Sicilia è lieta di annunciare il risultato della raccolta fondi promossa a favore della città di Niscemi, duramente colpita dalla recente frana che ha inciso profondamente sul territorio, sulla speranza di crescita economica, e sulla vita della comunità locale.

Grazie alla generosità diffusa e alla partecipazione attiva di cittadini, volontari e associazioni, le AVO territoriali siciliane sono riuscite a raccogliere in appena due mesi scarsi la significativa somma di € 12.500,50.

Questo risultato, tuttavia, non rappresenta soltanto un traguardo economico, ma è soprattutto il segno tangibile di una Sicilia che non si arrende, di una comunità che, anche di fronte alle difficoltà più dure, ha saputo rialzarsi con dignità, rimboccarsi le maniche e andare avanti con coraggio e determinazione.





La popolazione di Niscemi, infatti, ha dato prova di una straordinaria forza sociale, reagendo alla tragedia con spirito di solidarietà, senso di appartenenza e capacità di ricostruire, giorno dopo giorno, il proprio tessuto umano, sociale e comunitario.

Le risorse raccolte saranno destinate alla realizzazione di un progetto mirato a sostenere e rafforzare la comunità locale, i cui dettagli saranno definiti in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Come dichiarato dalla Presidente di AVO Sicilia, Cetty Moscatt, l’obiettivo è quello di garantire un intervento concreto e mirato, capace di rispondere ai bisogni reali della popolazione, con una particolare attenzione ai bambini, ai giovani e alle persone con disabilità, affinché nessuno venga lasciato indietro.





Un sentito ringraziamento va a tutte le persone, alle Associazioni AVO e alle realtà che hanno contribuito con donazioni, tempo ed energia: il vostro impegno ha reso possibile una risposta concreta e immediata.

AVO Sicilia, insieme alle 16 AVO territoriali presenti sull’isola, rinnova il proprio impegno a favore delle comunità siciliane, nella convinzione che la solidarietà, quando si unisce alla forza delle persone e dei territori, diventa uno strumento potente di rinascita.

La tragedia che ha colpito Niscemi ha messo in luce non solo le fragilità, ma anche e soprattutto la straordinaria capacità dei siciliani di reagire, sostenersi reciprocamente e costruire futuro, anche nelle condizioni più difficili.





Rivolgiamo un appello al mondo politico siciliano e al Terzo Settore affinché continuino a sostenere e valorizzare queste energie positive, accompagnando i territori siciliani in difficoltà, in percorsi concreti di sviluppo, sicurezza e coesione sociale.

Solo insieme, istituzioni e comunità, sarà possibile costruire un futuro più giusto, sicuro e solidale per Niscemi, per i nostri giovani e per tutte le realtà della Sicilia che oggi affrontano situazioni di difficoltà.

La Direzione AVO Sicilia

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