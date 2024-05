Nuovi orizzonti per l’agricoltura siciliana con il progetto “È pronto a tavola” ideato dall’associazione La Città Felice Onlus con il patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Regione Siciliana e in collaborazione con il MCL- Sicilia e il circolo di MCL di Mineo “Rosario Pepe”, che il prossimo 15 maggio farà tappa presso il ristorante Garden in Viale Dei Miti 72, Pergusa (EN), per offrire un’esperienza sensoriale all’insegna dell’agri-cultura sostenibile.

Un percorso innovativo che ha coinvolto le 9 province siciliane e 15 comuni, puntando all’informazione e all’educazione su temi dell’utilizzo di prodotti agroalimentari locali, la salvaguardia dell’ambiente, e il supporto all’economia locale attraverso l’agricoltura sociale.

Dialoghi e cucina: la programmazione dell’evento

Alle ore 11:00, si apriranno i lavori con la presentazione dei Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) e con l’incontro con i produttori.

Alle ore 13:00 seguirà l’evento pubblico e lo show cooking, con mostre, presentazioni e degustazioni aziendali.

L’iniziativa, volta a promuovere scelte di consumo consapevoli e vicinanza alle comunità locali, dopo i saluti del Sindaco del comune di Enna, Maurizio Di Pietro, vedrà gli interventi di Larisa Andrei, Coordinatrice del progetto “È pronto a tavola”, Salvo Palermo, Esperto del progetto, e Savina Russo, Imprenditrice Agricola.

“È pronto a tavola, Agri – cultura sostenibile”, che rientra nell’accordo di programma 2020 e 2021, non è solo una riscoperta dei sapori autentici, ma un’educazione alla sostenibilità e un investimento nell’agricoltura sociale e nella promozione dell’economia locale. Il suo scopo è rivoluzionare la filiera produttiva agroalimentare, incentivando la ricerca dei produttori locali e la tutela dell’ambiente.

