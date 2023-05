Scenari possibili e soluzioni concrete in tema di sostenibilità finanziaria: sono gli argomenti di cui discuteranno l’assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, on. Andrea Messina, e il candidato sindaco Ludovico Viviani, che si incontreranno domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 18 sulla terrazza di Maharia (Casa Planeta) a Menfi.

“Il Comune di Menfi, così come centinaia di altri Comuni siciliani, vive purtroppo una situazione di criticità finanziaria che si ripercuote sui cittadini, sulle attività produttive e sulle opportunità di sviluppo della città – dice Viviani, supportato dalla lista civica “Verso Menfi” – Occorre trovare soluzioni realistiche ed efficaci per il risanamento di bilancio e il riequilibrio finanziario e poter procedere ad assumere le necessarie professionalità per rimettere in moto la macchina amministrativa, sempre in un’ottica di sostenibilità finanziaria della spesa”.

“Per questo – conclude Viviani – ho inteso avviare un confronto istituzionale presentando le nostre intenzioni e proposte programmatiche all’assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Andrea Messina, parte attiva nel processo per il piano pluriennale di riequilibrio già avviato dall’attuale Consiglio comunale, condizione senza la quale non si può riavviare l’attività amministrativa gravemente condizionata anche dalla mancanza di personale in organico”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.