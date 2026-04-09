L’Associazione teatrale “Sotto il Tocco” torna in scena con un nuovo, esilarante appuntamento firmato dal brillante autore romano Luca Franco. Dopo il successo di “Questa volta te lo dico che ti amo”, la compagnia affronta ora “Prendo in prestito tua moglie”, una pièce che coniuga ritmo frenetico, risate e una profonda riflessione sociale.

Tre gli appuntamenti al Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta. Sabato 11 aprile alle ore 20,30, domenica 12 aprile alle ore 18 e domenica 19 aprile alle ore 18. Nicola e Valerio sono amici da una vita e vicini di casa. La quotidianità viene sconvolta da una telefonata: Raffaele, il padre di Nicola, sta per arrivare in visita a sorpresa. Il problema? Nicola convive felicemente con il compagno Leonardo, ma suo padre – un uomo vedovo, rigido e dalle vedute strette – è del tutto all’oscuro della sua omosessualità.





Per evitare di deludere il genitore e salvare le apparenze, Nicola architetta un piano assurdo: chiedere all’amico Valerio il “prestito” della moglie Marta, per spacciarla come propria fidanzata e futura sposa. Tra bugie improvvisate e l’intervento di una vicina di casa impicciona che agisce come un tornado sulla scena, il piano scivola rapidamente in una serie di malintesi a catena e colpi di scena inaspettati. Il regista Emanuele Leotta sottolinea come lo spettacolo sia uno specchio dei tempi frenetici che viviamo.





Attraverso il gioco degli equivoci, la commedia esplora l’amore in ogni sua forma e le dinamiche di coppia. Il rapporto genitori-figli e la paura del giudizio. La lotta contro i pregiudizi, prendendo bonariamente in giro ogni stereotipo senza distinzione di genere o orientamento. “È una commedia in cui ognuno di noi può immedesimarsi, perché questo ‘copione’ lo recitiamo tutti i giorni” dichiara Leotta. “Sotto il Tocco” che vede la direzione artistica di Michele Russo, porta in scena gli attori Orazio Marletta, Arianna Grasso, Emanuele Leotta, Alessandro Ragusa, Rosy Trovato e Roberto Andronico. Aiuto regia Linda Cantarella, Scenografie di Salvino Scirè. Tecnico audio e luci di Luco Coco.

“Prendo in prestito tua moglie” è un viaggio comico che smonta gli stereotipi con intelligenza e leggerezza, invitando lo spettatore a riflettere sulla difficoltà, a volte estrema, di essere semplicemente se stessi. Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.