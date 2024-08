Egadi Euphoria, organizzato dalla Pro Loco Isole Egadi, con la direzione artistica di Filippo Peralta, fa tappa a Marettimo il 26 e 27 agosto con tre eventi musicali che si svolgeranno allo Scalo Maestro e in Piazza Umberto. “Sotto le stelle con Lucio Dalla” è il primo evento in programma allo Scalo Maestro, a partire dalle ore 18.30, il 26 agosto, con protagonisti Peppe La Commare, voce, Sal Cacciatore, tromba e chitarra, e Giuseppe Clementi, tastiere.

Un tributo musicale a Lucio Dalla in chiave smooth: uno spettacolo di grandi eleganza e raffinatezza, dove le canzoni del celebre cantautore vengono reinterpretate con un tocco morbido e sofisticato. L’evento si svolge in una location mozzafiato, perfetto per apprezzare le sfumature emotive della musica di Dalla. Brani come “Caruso” e “L’anno che verrà” vengono eseguiti con arrangiamenti smooth jazz, caratterizzati da melodie dolci, ritmi morbidi e armonie raffinate. Gli artisti condividono aneddoti su Dalla, creando un legame emotivo con il pubblico

Peppe La Commare

Dotato di grandi capacità vocali e impressionante versatilità stilistica, la sua passione per la musica inizia all’età di dieci anni. In ambito Europeo, il suo modo di cantare non ha eguali. Alla fine degli anni 80 inizia ad esibirsi nei pianobar e nelle piazze riuscendo a farsi conoscere in tutta la Sicilia e questa notorietà lo porta ad esibirsi come supporter ai tour di Ron e Tony Esposito, e a collaborare con altri importanti artisti, tra cui Andrea Mingardi, Edoardo Bennato e Ivan Graziani. Ha collaborato con Jazzisti del calibro di Tony Scott e Marco Tamburini.

Sal Cacciatore

E’ un polistrumentista talentuoso e versatile, specializzato nella tromba e nella chitarra. Con una passione innata per la musica, ha saputo distinguersi sia come solista che come membro di varie formazioni musicali. La sua abilità nel padroneggiare più strumenti gli permette di esplorare una vasta gamma di generi musicali, dal jazz al rock, dal pop alla musica classica. La sua dedizione e il suo talento gli hanno guadagnato il rispetto e l’ammirazione di colleghi e appassionati di musica. Sal Cacciatore continua a incantare il pubblico con le sue performance coinvolgenti e la sua maestria strumentale.

Giuseppe Clementi

Rinomato pianista e tastierista, noto per la sua abilità tecnica e la sua sensibilità artistica. Con un background solido nella musica classica, Clementi ha saputo espandere il suo repertorio includendo jazz, pop e musica contemporanea. Le sue performance sono caratterizzate da una profonda espressività e da un’interpretazione raffinata, che incanta e coinvolge il pubblico. Giuseppe Clementi ha collaborato con numerosi artisti e gruppi musicali, contribuendo con il suo talento alla creazione di opere uniche e memorabili. La sua dedizione alla musica e la sua continua ricerca di nuove espressioni artistiche lo rendono una figura di spicco nel panorama musicale.

Sempre il 26 agosto, ma alle ore 22, in Piazza Umberto si svolgerà un VIAGGIO NELLA MUSICA DANCE 70/80/90 con Peppe La Commare, voce e Ninny B DJ

Un evento speciale che riporterà il pubblico indietro nel tempo con un viaggio musicale attraverso le più grandi hit della dance degli anni ’70, ’80 e ’90. L’evento vedrà la partecipazione di due artisti d’eccezione: Peppe La Commare, cantante dalla voce inconfondibile, e Ninny B, dj maestro del mixaggio.

Il 27 agosto alle 18:30 ancora allo Scalo maestro, è in programma MUSICHE DA FILM con Gino De Vita alla chitarra e Ceo Toscano al violoncello.

Un progetto musicale innovativo che ripropone le più celebri colonne sonore della storia del cinema, riarrangiate per violoncello e chitarra. Un connubio inedito tra questi due strumenti capaci di evocare intense emozioni e di restituire al pubblico la magia delle grandi pellicole.

Gino De Vita

Chitarrista, Compositore e Arrangiatore. All’età di 14 anni inizia a seguire privatamente un corso di chitarra Moderna con Tomaso Lama. Si Diploma in Chitarra Moderna presso il Cpm (eccellente e nota di merito). Vincitore nazionale di una Borsa di studio per Progetto Internazionale Zetema (sotto la direzione del M° Bruno Tommaso e il M° Ettore Fioravanti). Ha collaborato con tanti artisti nazionali e internazionali in numerosi progetti (concerti, studio di registrazione, album e colonne sonore) per citarne alcuni: Franco Battiato, Umberto Balsamo, il Volo, Tomaso Lama, Francesco Calì, B. Tommaso, E. Fioravanti, Ernst Reijseger, F. D’Andrea, F. Boltro.

Ceo Toscano

Ceo Toscano è un violoncellista e compositore italiano con una formazione musicale completa e una vasta esperienza concertistica. Si distingue per la sua versatilità, che gli permette di spaziare dalla musica classica al jazz, e per il suo impegno nella valorizzazione del territorio siciliano attraverso la sua musica. Primo violoncello con diverse orchestre prestigiose, tra cui l’Accademia Musicale Siciliana, l’Orchestra Filarmonica Siciliana “Franco Ferrara” e l’Orchestra da Camera Gli Armonici. vanta collaborazioni con importanti istituzioni musicali come il Teatro Biondo Stabile di Palermo e il Teatro Massimo di Palermo, e partecipazione a manifestazioni culturali di rilievo come “Palermo di Scena”. Insegna violoncello presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Pagoto” di Erice.

Di grande suggestione la location SCALO MAESTRO, che è raggiungibile solo in barca oppure con un sentiero a piedi di circa 60 minuti.

