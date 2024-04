Prosegue la programmazione ricca di appuntamenti al cinema al Cine Teatro Imperia di Monreale con alla musica colta domenica 14 aprile alle ore 17.30 con l’Ensemble di Musica Antica con Il Disinganno che prende il nome dall’oratorio di Haendel Il trionfo del tempo e del disinganno; la formazione vede il Flauto dolce (M.Parisi), il Sopranista (F. Divito, il violoncello barocco (M. Greco), il clavicembalo (R. Quaglino) ed il Flauto dolce basso (P. Giurintano). Il programma risulta vario e vede, alternativamente i musicisti esibirsi come solisti in arie di Haendel, Sarro e Vivaldi (Sopranista), sonate di D. Scarlatti (Clavicembalista), B.Marcello ( Violoncellista) e Sammartini (Flauto dolce); a completamento e riempimento del basso continuo e’ presente il Flauto dolce basso. Il programma si rivolge ad una letteratura “profana”, idonea all’ambiente teatrale e con coloriture particolari e temi quali l’amore.

Programma Il Disinganno

1. Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Da Pensieri notturni di Filli HWV 134:

“Nel dolce dell’oblio”

Cantata a voce solo con flauto

2. Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata per cembalo K1 in Re min.

Allegro

3. Benedetto Marcello (1686-1739)

Sonata per violoncello e basso continuo in Mi min. Op. I, n° 2

Adagio – Allegro – Largo – Andante

4. Domenico Natale Sarro (1679-1744)

Cantata a voce sola di soprano con flauto: “Se pur fosse il cor capace”

Arioso – Recitativo – Andante

5. Domenico Scarlatti

Sonata per cembalo K87 in Si min.

6. Giuseppe Sammartini (1693-1750)

Concerto a flauto solo e basso in Fa mag. (dal ms. di Parma Son. n. 9)

Andante – Allegro – Adagio – Allegro

7. Domenico Scarlatti

Sonata per cembalo K 159 in Do mag.

Allegro

8. Antonio Vivaldi (1678-1741)

All’ombra di sospetto RV 678

Recitativo – Aria larghetto – Recitativo – Aria allegro

Per info biglietteria e prenotazioni dei singoli spettacoli per la programmazione Teatro e Musica, è possibile contattare il numero 366/6135784. La biglietteria è aperta tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Info 366.6135784 e sui social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/

