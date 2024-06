In un ristorante di Franciacorta (Lombardia)

Una serata conviviale in un noto ristorante di Erbusco, in Franciacorta, in Lombardia, si è trasformata in un incubo per decine di commensali. Un focolaio di salmonellosi, probabilmente causato da uova contaminate, ha colpito 35 persone, due delle quali sono ancora ricoverate in ospedale.

L’allarme è scattato dopo che molti dei 50 partecipanti alla cena hanno iniziato a manifestare sintomi quali forti dolori addominali, vomito e diarrea. Le autorità sanitarie sono state immediatamente allertate e hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’intossicazione.

I primi risultati delle analisi sembrano indicare che la fonte del contagio sia una partita di uova avariate o contaminate, acquistate in buona fede dal ristorante. I titolari del locale, ignari del problema, hanno servito le uova ai loro clienti, causando la diffusione dell’infezione.

I malori si sono manifestati a partire da 24 ore dopo la cena, con un picco nei giorni successivi. L’Agenzia di tutela della salute (ATS) della Lombardia ha già individuato il lotto di uova incriminato e ha provveduto al suo ritiro dal mercato.

Cos’è la salmonellosi?

La salmonellosi è un’infezione batterica causata da batteri del genere Salmonella. Questi batteri si trovano comunemente nell’intestino di animali e umani e possono contaminare alimenti come carne cruda, uova, pollame e verdure non lavate.

I sintomi della salmonellosi includono:

Diarrea

Crampi addominali

Febbre

Nausea

Vomito

Mal di testa

Nella maggior parte dei casi, i sintomi si manifestano entro 12-72 ore dall’ingestione di cibo contaminato e durano da 4 a 7 giorni. La maggior parte delle persone guarisce senza bisogno di trattamento specifico, ma in alcuni casi, soprattutto in bambini, anziani e persone con sistema immunitario indebolito, l’infezione può essere più grave e richiedere cure mediche.

La salmonellosi si previene principalmente attraverso una corretta igiene alimentare, come lavarsi le mani prima di cucinare e mangiare, cuocere bene gli alimenti, evitare il consumo di uova crude o poco cotte e lavare accuratamente frutta e verdura.