Martedì 13 agosto 2024, presso il Parco di Villa Piccolo, a Capo D’Orlando, si è svolta la performance finale della III edizione del workshop di TeatroSofia, ideato e diretto dall’attrice e docente di filosofia Patrizia Ferraro, con il sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.

La performance, come ogni anno itinerante, ha avuto inizio nella parte più alta della villa, a rappresentare l’Olimpo, laddove è avvenuta la “creazione” di Pandora, procedendo fino alla parte più bassa, a rappresentare il mondo degli uomini. I movimenti coreografici, le musiche, la sorpresa ad effetto di fontane pirotecniche, il gioco degli schizzi d’acqua e l’utilizzo di maschere teatrali hanno reso lo spettacolo particolarmente suggestivo e dal forte impatto visivo. Coinvolgente e significativo l’incontro/scontro tra Pandora ed Eva. La performance si è conclusa con una nota poetica e l’intento di lasciare un messaggio forte e chiaro al pubblico circa la nostra visione del ruolo della donna, lasciando l’ultima parola alla speranza, proprio come accade nel mito di Pandora.

“Il lavoro con i partecipanti è stato svolto in dieci incontri; quest’anno ci siamo dedicati anche alla creazione di maschere teatrali, ognuna delle quali rappresentava un dio o una dèa. I partecipanti, dopo le dovute informazioni, hanno creato ognuno la loro maschera tenendo conto delle caratteristiche e dei simboli dei vari Dèi. Molto intenso è stato il lavoro sul movimento per giungere alla creazione di brevi coreografie. Dal punto di vista drammaturgico è stato interessante incrociare il mito di Pandora con il racconto biblico su Eva, entrambe considerate rispettivamente la “prima donna” creata da Dio e portatrice di caos nel mondo paradisiaco degli uomini. Ovviamente, la visione è stata ribaltata e così la “donna” è colei che è capace di accendere il “fuoco” interiore degli uomini, che li scuote ma, proprio per questo, li rende “vivi” e capaci di generare cose nuove” queste le parole dell’ideatrice e curatrice Patrizia Ferraro.





Luogo: CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

