A 40 anni dalla strage di via Scobar, in cui il 13 giugno 1983 morirono l’appuntato dei carabinieri Giuseppe Bommarito assieme al collega Pietro Morici e al capitano Mario D’Aleo, Our Voice andrà in scena con un’opera inedita ispirata alle pagine di “Albicocche e sangue”, di Francesca Bommarito, sorella di Giuseppe. Un monologo che accompagna nel vissuto più intimo di questa vicenda scritto da Beatrice Boccali, diretto da Diego Grachot e interpretato da Sonia Bongiovanni. Una produzione organizzata in collaborazione con l’“Associazione Giuseppe Bommarito contro le mafie” che andrà in scena martedì 13 giugno, ore 21, al Baglio Abbate a Balestrate (PA). Lo spettacolo sarà anticipato da un’apericena alle ore 20.

Trama: Un baule custodisce i ricordi che legano Francesca a suo fratello. Attraverso gli occhi della protagonista lo spettacolo ripercorre la storia di Giuseppe Bommarito: dall’infanzia nelle campagne di Balestrate al suo impegno nell’arma dei carabinieri, la sua amicizia con il capitano Basile e successivamente con il capitano D’Aleo. La storia mette in luce il coraggio di un uomo e la determinazione e l’amore sincero di una sorella, che nonostante l’estrema fatica di una perdita, spenderà tutta se stessa per la ricerca di giustizia.

