A seguito delle richieste formalmente avanzate dal sottoscritto, dopo il passaggio del ciclone “Harry” che ha provocato rilevanti criticità lungo il litorale di Vergine Maria e Arenella, è stato disposto l’avvio di un programma di interventi sulle spiagge interessate. Dalle prossime settimane inizieranno le operazioni con l’impiego di mezzi meccanici per lo spianamento e la sistemazione degli arenili, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro e piena fruibilità delle aree.





Parallelamente, è stata prevista la cura giornaliera delle spiagge da parte del personale RESET, con attività costanti di manutenzione e pulizia, al fine di garantire un presidio continuativo del decoro urbano e costiero. Si evidenzia inoltre che, nell’ambito delle richieste avanzate dal sottoscritto, è stata anche proposta l’ipotesi di un eventuale intervento di ripascimento delle spiagge, su cui si valuteranno successivamente le condizioni tecniche e operative di fattibilità.





Sin dai giorni successivi all’evento meteorologico, era stata infatti sollecitata una risposta tempestiva per il recupero degli arenili, fortemente danneggiati dall’erosione e dall’accumulo di materiali. L’avvio degli interventi rappresenta quindi un primo riscontro concreto alle istanze presentate, con l’obiettivo di restituire progressivamente funzionalità e decoro alle spiagge di Vergine Maria e Arenella in vista della stagione estiva.



Seguiranno aggiornamenti sull’avanzamento delle attività e sul completamento degli interventi programmati.



Natale Puma, Consigliere Comunale del Comune di Palermo

Luogo: ARENELLA, PALERMO, SICILIA

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