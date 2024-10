Dalla “A” di atletica alla “V” di volley, passando per basket, ginnastica ritmica, rugby, scherma, tennis e tennistavolo

Sono 8 le sezioni agonistiche del Cus Catania protagoniste dell’ultimo fine settimana di ottobre. Ben 11 eventi sportivi tra partite e gare che vedranno coinvolti gli atleti di ogni età.

Dai rugbisti U16 che a Reggio Calabria disputeranno la seconda giornata del campionato, sino agli schermidori master impegnati nel veronese.

Un panorama sportivo vario che non mancherà di garantire qualità ed eccellenza.

Il primo appuntamento del weekend è al Campo della Cittadella universitaria di Catania quando alle 14.30 di sabato 26 ottobre, nell’insolito anticipo rispetto alla norma domenicale, la squadra di serie B di rugby maschile affronterà i romani del Nuovo Salario Asd con la voglia di riscatto per la sconfitta subita la scorsa settimana in terra laziale contro il Frascati rugby.

Altro impegno casalingo alle 18.30, ma al PalaArcidiacono, dove il Cus Catania Volley accoglierà le pallavoliste messinesi dell’Orlandina Volley che si trovano a un solo punto di distacco dalle catanesi. Le cusine, impegnate nella 3° giornata del campionato di serie B2, sono intenzionate a riconfermare il successo ottenuto in trasferta nella giornata scorsa.

Nei due giorni, sabato 26 e domenica 27, gli schermidori saranno impegnati su due fronti diversi: gli under 17 saliranno in pedana per le gare individuali e a squadre del Circuito europeo cadetti (a Klagenfurt – Austria), mentre i Master parteciperanno alla prima prova del circuito nazionale di spada a Zavio (Verona).

Domenica 27, andranno in scena le ginnaste impegnate nella prima prova regionale del Campionato individuale Silver LC1-LC2 (gare dalle 9.30, palestra dell’Istituto Leonardo Da Vinci a Catania); sempre domenica, a Giarre, gli atleti parteciperanno alla 12° Mezza maratona su strada “Blu Jonio”. La competizione nazionale di livello “bronze” con un tracciato waterfront unico in Europa (oltre 16 km fronte mare sui 21,097 del tracciato totale).

Le tenniste della squadra di serie A2 saranno invece impegnate a Saronno (Varese) nell’incontro valido per la terza giornata di campionato, contro le lombarde del CT Ceriano. La squadra composta anche da giocatrici universitarie è in cerca della prima vittoria stagionale.

Chi invece viaggia sull’onda dei successi, è la squadra maschile di tennistavolo, vincitrice di ogni partita disputata finora del campionato di serie C2. Domenica 27, in trasferta, incontrerà i padroni di casa dell’Asd Scicli sport attualmente a quota 2 punti. La formazione cusina invece, ha 4 punti.

Alle 18.00 al PalaArcidiacono, palla a due tra i cestisti del Cus Catania Basket, reduci da una importante vittoria in trasferta, e i messinesi del Capo d’Orlando, nell’incontro valido per la quarta giornata del campionato di serie C.

Impegnate nel fine settimana anche le due squadre giovanili di rugby, nella seconda giornata dei rispettivi campionati: gli U16, in trasferta a Reggio Calabria, incontreranno i rugbisti del Cas Reggio (inizio partita ore 11.00); mentre la formazione U18 accoglierà i Briganti Librino (alle 14.30 alla Cittadella universitaria di Catania), in quello che si prospetterà un derby emozionante.





