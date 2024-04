Nuova iniziativa organizzata dall’associazione A.C.S.D H.I.M.E.R.A. APS e sempre inerente al progetto “Fattore I.C.S – Inclusione, crescita e sport”, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui al D.D.G. 976 del 22/06/2022.



Questa volta luogo della manifestazione è Ficarazzi, con il via ufficiale al “Villaggio Sportivo Itinerante”, evento che si terrà sabato 6 aprile, dalle 9 alle 13, presso i locali della Chiesa di Sant’Atanasio, in corso Umberto I al civico 694.

In una giornata interamente dedicata allo sport, saranno previste attività gratuite per minori e ragazzi, dai 5 ai 24 anni. Saranno tanti gli sport praticati come il basket, golf e tiro con l’arco, con una specifica attenzione all’attività motorie e alla dimostrazione di determinati esercizi fisici per un avviamento migliore alla pratica sportiva.

Per l’occasione, verranno distribuiti gadget e fascicoli con materiale informativo.

Per iscriversi è necessario collegarsi al sito ufficiale www.associazionehimera.eu o contattare la pagina Facebook ufficiale dell’iniziativa, “Progetto Fattore ICS – Inclusione, Crescita e Sport”. Tuttavia, è possibile iscriversi alla manifestazione anche direttamente sul posto.

L’evento è realizzato in collaborazione con le associazioni Quarto Tempo e I Due Alfieri e la palestra Sportime.

Comunicato stampa

A.C.S.D H.I.M.E.R.A. APS

Luogo: Chiesa Sant’Atanasio, Corso Umberto I, 694, FICARAZZI, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.