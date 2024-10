SABATO ALL’EXPO DELL’ARENA SIRENETTA LA CONSEGNA DELLE CHIAVI A DON PINO VITRANO



PALERMO 17 OTTOBRE 2024 – La prima vittoria della XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW arriva con qualche giorno di anticipo rispetto al via della gara dei record (domenica 20 ottobre alle ore 9.30) che vedrà alla partenza oltre 1.300 atleti in rappresentanza di 30 Paesi al mondo. La prima vittoria è frutto del grande cuore di appassionati, organizzatori e sponsor. Una comunione di intenti e di donazioni che consentirà di consegnare alla Missione femminile di Speranza e Carità un’autovettura.

Sabato 19 ottobre, alle ore 13, nell’EXPO della manifestazione che sarà allestito all’interno dell’ex Arena Sirenetta di Mondello Valdesi, il presidente della società organizzatrice della Mezza Maratona, Nando Sorbello dell’Agex, insieme ai rappresentanti della Diocesi e della Nuova Sport Car, consegneranno le chiavi di un’autovettura station wagon a Don Pino Vitrano.

“Le donazioni attraverso il sistema della piattaforma Gofundme proseguono – ha detto Nando Sorbello – grazie al supporto degli sponsor ed al contributo che assicurerà l’organizzazione, sabato consegneremo la macchina alla Missione. E’ un grande traguardo ed un grande obiettivo centrato grazie al contributo di tutti coloro che hanno donato qualcosa”.

Domani mattina è stato organizzato all’Istituto Don Bosco Ranchibile il click day promosso dai ragazzi della Scuola Media per contribuire a completare la somma necessaria all’acquisto dell’autovettura. Il mezzo servirà, tra l’altro, alle suore per accompagnare i bambini delle donne ospiti della Missione a scuola ed alle attività sportive o ricreative.

E’ ancora possibile aderire all’iniziativa cliccando sul seguente link della piattaforma Gofundme: https://www.gofundme.com/f/3vjj5-missione-femminile-di-speranza-e-carita/donate?source=btn_donate.

DIRETTA TV – Per la prima volta l’intera gara sarà trasmessa in diretta televisiva. Sarà l’emittente regionale TRM, partner della manifestazione, a mandare in onda la Palermo International Half Marathon- Trofeo Nuova Sport Car. Previste oltre 2 ore di trasmissione in diretta (dalle 9.15 alle 11.15) tra telecronaca ed interviste curate dal Direttore della redazione dell’emittente, Alessandro Amato. Una telecamera seguirà gli atleti lungo il percorso, mentre un’altra postazione fissa sarà allestita a Piazza Castelnuovo. Sarà possibile seguire la gara in diretta anche attraverso il maxischermo che sarà montato alla partenza.

PATROCINI E SPONSOR – L’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW – patrocinata dal Comune di Palermo, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dall’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e dal Corecom Sicilia – può contare sul supporto di Nuova Sport Car, Energia Italia, TRM, Karhu, Elisir, Sanicam, Sabrinella e la Sirenetta.

ISCRIZIONI – Viste le tantissime richieste che continuano a pervenire, l’organizzazione ha deciso di posticipare la chiusura delle iscrizioni. E’ possibile ancora richiedere la partecipazione alla gara (iscriversi alla gara direttamente da Cammarata Sport di via Duca della Verdura 28 a Palermo oppure con una procedura online, collegandosi al sito internet Endu al seguente indirizzo: https://join.endu.net/entry?edition=87391.

L’XI Palermo International Half Marathon–Trofeo Nuova Sport Car BMW sarà valida quale 4^ prova del circuito Internazionale Running Sicily-Trofeo Mini e per il campionato siciliano assoluto di Maratonina. Oltre al traguardo della Mezza Maratona (21,0975 Km.), sono previsti quello della 10 Km-Coppa Energia Italia e la Cammarata sport walkthon (sempre 10 Km) non competitiva. (nr)

