Scorre inesorabile la sabbia nella clessidra del countdown che avvicina all’uno giungo 2026, data di inizio dell’ITF Città di Caltanissetta, 2° Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, evento di rilievo del circuito professionistico sui campi in terra battuta del TC Villa Amedeo.

Con un montepremi complessivo di $30.000, il torneo si conferma una tappa fondamentale per le stelle nascenti del tennis mondiale e per giocatori esperti a caccia di punti ATP.





La conferenza stampa di presentazione è fissata per venerdì 22 maggio, alle ore 11 nell’incantevole terrazza del circolo del capoluogo nisseno, alla presenza delle massime autorità civili e militari della città e dei partner commerciali che sostengono l’evento.

La entry list è guidata da un terzetto internazionale di alto profilo, che promette spettacolo e battaglie agonistiche di elevato livello: Jay Clarke, 27enne atleta britannico si presenta come testa di serie numero 1, forte della sua posizione numero 207 nel ranking ATP (best ranking 153), e lo scorso anno ha vinto 5 tornei, tra cui l’ostico Challenger 75 di Skopje; Gilles Arnaud Bailly, giovane talento belga di 20 anni, è al secondo posto del seeding, numero 208 del mondo; Tom Gentzsch, 22enne tedesco, chiude il podio dei favoriti, occupa la posizione numero 219 della classifica mondiale, e lo scorso mese è giunto in semifinale nel Challenger 75 di Ostrava.





Il tennis italiano sarà rappresentato con determinazione, con l’obiettivo di mantenere il trofeo in casa. Il primo degli italiani è Gabriele Piraino, attualmente numero 425 ATP, pronto a dare battaglia.

Il 2° Trofeo BCC Toniolo non rappresenta solo un evento sportivo, ma un momento di aggregazione e promozione per l’intero territorio. Con atleti provenienti da nazioni come Spagna, Francia, Svizzera e Stati Uniti, Caltanissetta si trasformerà per una settimana nella capitale del tennis internazionale.

Luogo: CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.