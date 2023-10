Sabato prossimo 14 ottobre 2023, all’interno delle iniziative sostenute dall’ASI, comitato provinciale di Catania, presieduto dal dott. Angelo Musmeci, a partire dalle ore 18 in via Perseo, 1 a Catania, si discuterà di “Sport tra sicurezza e benessere”, nel corso di un incontro organizzato nella sede dell’A.S.D. Free Fighter società tesserata ASI e FIJLKAM. Con l’avv. Lusyana Guccione si approfondirà il tema dei confini giurisprudenziali inerenti la legittima difesa, nello specifico l’art. 52 del codice di procedura penale, argomento drammaticamente attuale visti, purtroppo, i numerosi casi di violenza di genere. Una tematica che sposa l’iniziativa allestita dal m° Domenico Cocuzza che ha organizzato un corso gratuito di difesa personale per sole donne che ha come scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli organi istituzionali nell’avvio di un percorso risolutivo al fine di debellare il dilagare della violenza di genere, spesso perpetrata all’interno delle mura domestiche.

Altro argomento sarà affrontato dall’ing. Marcello Cirolli, il quale presenterà la figura del coach del benessere nel contesto sportivo, inteso anche come valido supporto al ruolo che gioca la prevenzione sulla salute della persona, promuovendo quelli che sono i sani stili di vita.

