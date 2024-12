Parata di stelle del cinema e dello sport per la serata di gala della 44ª edizione dello Sportfilmfestival, la più antica kermesse di cinema sportivo mondiale, presieduta da Roberto Marco Oddo e diretta da Stefania Tschantret , che si è svolta nel teatro Politeama di Palermo e ha visto la partecipazione di registi e produttori provenienti da 35 nazioni. A ricevere il paladino d’oro Ricky Tognazzi,che ha ricevuto l’ambita statuetta in memoria del padre Ugo, e ancora Luca Barbareschi per la regia del film americano “The Penitent”, il regista Paolo Genovese e l’attrice siciliana Ester Pantano per la serie tv “I Leoni di Sicilia” , Paolo Licata per “L amore che ho” dedicato a Rosa Balistreri, a Sergio Vespertino per l’interpretazione nel film di Pif”In guerra per amore” e a Marianna di Martino per l’interpretazione di Agata Scalia nella serie tv “Incastrati”. L’ambita statuetta è stata poi consegnata anche ad alcuni personaggi dello sport, come l’ex cestista dell’NbI, Greivis Vasquez e ancora ad Alessandro Lucarelli e Marco De Marchi per la carriera di calciatore e procuratore sportivo.



La kermesse, che ha la mediapartner di RAI SPORT ed è patrocinato dalla presidenza della Regione siciliana, dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dalla presidenza dell’Ars, è stata condotta dal patron Robero Oddo con la giornalista Nadia La Malfa e con la collaborazione di Sonia Hamza e Marika Faraci.

Ecco di seguito i vincitori della categorie in concorso :

Best Sound Mixing: RDS GP: Tire war 2 by A.Kuzmichev – RUSSIA

Best Screenplay: All I Ever Wanted by Carlos P Beltran–USA

Best Editing: King of Dunes by J.W.Griffiths – QATAR School Award: 3 giorni per cambiare by Stefano Fozzi – ITALIA

Best Picture: Swing Bout by Maurice O’ Carroll – IRLANDA

Best Leading Role: Roman Kostomarov – RUSSIA Best Actress: Blow by Blow by Emilio Ruiz Barrachina SPAGNA

Best Director: EFC by Jaze Bordeaux – CANADA University Award: Everywhere by K.E.Campbell, C.Ha – AUSTRALIA

Best Fiction: The Late Game by Jeff Tyner – USA Best Documentary: Adesso Vinco Io by S.H.Paragnani/P.Geremei ITALIA

Best Production: The Short Game by Frank Sanza – USA

Best Other Cinema: Un Plan Muy Pro by Nacho Ros – SPAGNA

Best Football Film: Giroud by David Perrier FRANCIA Best Paralympic Film: The Power of Sports For Amputees by M.Krown – USA

Best Olimpyc Film: Moses. 13 Steps. by Michael Wech – GERMANIA Jury Award: Il mestiere del Capitano by Davide Potente

Best Short Film: The Way Home by Philip Boston – USA Best Feature Film: SemprexSempre BY Mario Maellaro – ITALIA Best Sport Film: Mundije by Fatmir Ilir Bardhoci – USA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.