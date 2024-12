Sdoganare gli (eventuali) pregiudizi sulla cooperazione tra politica e magistratura è la mission del docufilm “Politica e Magistratura”. Una narrazione autentica, priva di qualsiasi finanziamento; il film, uscito lo scorso 25 novembre, si propone di analizzare in modo oggettivo e senza fini propagandistici le dinamiche che legano il sistema giudiziario alla politica. Scritto a due mani, dal regista Francesco Millonzi e da Nunzio Sarpietro, presidente dei Gip di Catania, la pellicola è attualmente trasmessa da oltre 100 emittenti televisive italiane.

Un docufilm per comprendere la relazione tra giustizia e potere

La politicizzazione della magistratura è un argomento molto discusso che suscita preoccupazione tra i cittadini. Il film raccoglie le voci di figure rispettate nel panorama giuridico e politico italiano, tra cui il senatore Maurizio Gasparri, il professore Massimo Cacciari, l’europarlamentare ed ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il procuratore Nicola Gratteri ma anche Antonio Balsamo sostituto procuratore della Corte di Cassazione, Graziella Luparello Gip presso il tribunale di Caltanissetta e altri attori: ognuno porta una prospettiva sulla questione, contribuendo ad un dibattito per comprendere le sfide della giustizia in Italia.

Un progetto ambizioso, realizzato anche grazie al contributo di Lea Bilello e dell’aiuto del regista Fabrizio D’Amico, “Politica e Magistratura” è un invito alla riflessione sul tema della democrazia e dello stato di diritto.

L’indipendenza della magistratura

Un percorso verso l’indipendenza che parte dal 1848 con lo Statuto Albertino arrivando fino alla Carta Repubblicana nel 1948, dopo esattamente 100 anni. Tramite le testimonianze di qualificati esperti del settore, la pellicola attraversa le fasi di reclutamento di giudici, la loro formazione, le capacità professionali che li pongono a non subire condizionamenti, onde non compromettere il principio basilare della indipendenza e dalla imparzialità di giudizio.

Vecchie pellicole del regista Francesco Millonzi

Il 19 Settembre 2017 all’interno della Casa di Reclusione “Ucciardone” di Palermo è stato proiettato il docufilm “Padre Pino Puglisi. Fiat Voluntas Dei. Il Sacrificio di un Beato” del regista Francesco Millonzi. Il film, a partire dalle parole espresse da quel piccolo prete di periferia, in un’ormai celebre intervista nel lontano dicembre del 1991, con le quali manifestava con semplicità e chiarezza i bisogni di un territorio ed i suoi propositi per migliorarlo, ricostruisce oltre un ventennio di testimonianze, di vite da riscattare, di impegno, rinunce ed ostacoli, di sogni realizzati e di sogni ancora da realizzare. Questa forte testimonianza è stata dedicata ai cittadini detenuti della Casa di Reclusione Ucciardone, a conclusione di un percorso – l’iniziativa “Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo” – che ha visto i volontari del Centro trascorrere le calde serate estive all’interno del cortili d’aria con la proiezione di un film e la condivisione di un gelato.

Like this: Like Loading...