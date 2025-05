Una donna è stata salvata ieri mattina nei pressi del carcere Pagliarelli di Palermo, dopo aver minacciato di gettarsi da un ponte lungo la statale Palermo-Sciacca.

A notarla sono stati alcuni agenti della Polizia Penitenziaria durante un’attività di controllo. Subito è stato chiesto l’intervento della Polizia di Stato e del personale del 118. Secondo le prime informazioni, la donna era provata da una delusione amorosa e dalla recente perdita del lavoro.

Gli agenti sono riusciti ad avvicinarla scavalcando la ringhiera e, dopo un dialogo prolungato, sono riusciti a farla desistere. La donna è stata poi affidata ai sanitari e trasportata in ospedale per ricevere l’assistenza necessaria.

Le parole del Vice Segretario Regionale della Sicilia del sindacato di categoria SINAPPE “Siamo venuti a conoscenza oggi dell’episodio. In qualità di rappresentante sindacale ci tengo a complimentarmi con tutte le figure professionali intervenute sulla vicenda, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio a Palermo Pagliarelli in prima battuta, con la collaborazione degli Agenti della Polizia di Stato, insieme al personale sanitario del 118 che in sinergia hanno contribuito grazie alla loro professionalità a salvare una vita umana”.

