La CISL FP Messina esprime grande soddisfazione per il positivo riscontro ricevuto dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina in merito al percorso di stabilizzazione del personale avente diritto.

A seguito delle richieste avanzate dalla CISL FP Messina e del confronto sviluppato nell’ambito della delegazione trattante, l’Azienda ha confermato la volontà di procedere alla stabilizzazione di tutto il personale in possesso dei requisiti previsti, superando l’ipotesi iniziale che avrebbe limitato la platea dei beneficiari.

“Sin dall’inizio — dichiara il segretario generale Giovanna Bicchieri — abbiamo sostenuto con fermezza che fosse necessario utilizzare pienamente tutte le risorse disponibili e procedere alla copertura dei posti vacanti, garantendo pari opportunità a tutti i lavoratori aventi diritto. I fatti hanno dimostrato la correttezza della posizione assunta dalla CISL FP. Un percorso non sempre semplice, durante il quale la CISL FP è stata anche ingiustamente accusata di rallentare le procedure, quando invece l’obiettivo perseguito era quello di ampliare il numero delle stabilizzazioni ed evitare soluzioni parziali”.

Grazie alla disponibilità al confronto e alla sensibilità dimostrata dal Direttore Generale dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina, si raggiunge oggi un risultato significativo per il personale e per l’intera Azienda.

Saranno infatti stabilizzati tutti i 55 infermieri che hanno presentato istanza e maturato il relativo diritto. Inoltre sono stati accantonati due posti di dotazione organica per il personale autista, proseguendo con lo stesso criterio per la copertura degli ulteriori posti vacanti già individuati.

L’Amministrazione procederà inoltre, entro l’anno in corso, ad una nuova ricognizione finalizzata all’individuazione di ulteriori aventi diritto, garantendo la proroga dei contratti a tempo determinato nelle more del completamento delle procedure previste.

“Questo risultato – concludono il segretario generale Giovanna Bicchieri, il segretario aziendale Nino Ferrera e il responsabile del dipartimento Salvatore Feliciotto, unitamente alla RSU e al direttivo aziendale – conferma che il confronto sindacale serio, responsabile e determinato produce effetti concreti. Continueremo a vigilare, certi che gli impegni assunti verranno molto presto formalizzati in atti amministrativi, perché dietro ogni stabilizzazione ci sono lavoratori, famiglie e professionalità indispensabili per il sistema sanitario”.

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