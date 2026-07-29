“È inaccettabile che, a soli 3 giorni dalla scadenza del termine per il sogno Euro 2032, il sindaco Lagalla non abbia ancora trasmesso al consiglio comunale la delibera sulla convenzione dello stadio Barbera”. Lo dichiara Carmelo Miceli, coordinatore regionale siciliano di Progetto Civico Italia e consigliere comunale di Palermo.

“Una città che sogna di ospitare grandi eventi internazionali non può vivere nell’incertezza. Dinanzi a una delibera che determinerà uno degli investimenti più grandi della storia della città, dopo mesi di annunci trionfalistici, è vergognoso leggere note interne degli uffici nelle quali si lamentano carenze istruttorie e documentali. Lagalla ci faccia una cortesia: mandi in Aula la delibera così com’è e lasci al consiglio comunale il tempo di completare l’atto nel rispetto delle aspettative dei cittadini”.





“Palermo – continua Miceli – ha diritto a uno stadio moderno e funzionale ma anche di conoscere, con il massimo della trasparenza, i benefici di cui godrà per effetto della convenzione. Lo stadio Renzo Barbera rappresenta molto più di un impianto sportivo. È un patrimonio della città, un simbolo per migliaia di famiglie, un’opportunità straordinaria. E questo consiglio comunale non lascerà che un sindaco timoroso e incerto faccia fallire una delle più grandi opportunità di sviluppo economico, turistico e occupazionale che si siano mai presentati”.

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