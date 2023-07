L’Istituto Superiore Alberghiero “Florio” di Erice, in convenzione con la Sezione CAI Erice e Agro Ericino, ha avviato in collaborazione sperimentale un’attività formativa, di orientamento professionale e ambientale, con annessa produzione gastronomica tipica nella Caffetteria del Quartiere Spagnolo, che verrà offerta anche nella Baita CAI Erice di via Apollonis, col modello take away e speed catering.

Un piccolo gruppo di allievi, coordinati dalla Dirigente Scolastica Pina Mandina e da docenti/orientatori di settore, sta gestendo su affidamento del Comune di Erice la “Caffetteria con cucina” dove la scuola ha avviato un “punto ristoro” con laboratorio di cucina, a scopo puramente didattico e formativo, adiacente alla Baita comunale e sede sociale della Sezione CAI Erice.

Al contempo, in virtù dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra la stessa Sezione CAI Erice, l’Istituto scolastico e il Comune di Erice, verranno messi a disposizione i locali e la terrazza panoramica della Baita CAI Erice, quale “Punto Accoglienza” e “Foresteria escursionisti” del Sentiero Italia CAI.

Il progetto, avviato in convenzione con il CAI in via sperimentale e temporanea, mira ad agevolare il contatto degli allievi con utenti, turisti ed escursionisti dei percorsi trekking promossi sulla montagna, di cui la Baita CAI Erice rappresenta la prima tappa e “Punto Accoglienza” del percorso lungo oltre 7.000 Km, che attraversa gli Appennini, la catena delle Alpi e si conclude a Trieste, unendo come un fil rouge i borghi più belli d’Italia e i paesaggi più suggestivi delle terre alte.

Saranno svolte in convenzione tra il CAI e l’Istituto Scolastico, attività formative teorico-pratiche sull’ambiente montano e sulla rete sentieristica trekking, nonché competenze sulle modalità di gestione e sui servizi offerti nei Rifugi Alpini ai turisti di montagna. L’obiettivo è quello di avviare sperimentalmente a Erice un “percorso innovativo di orientamento professionale” finalizzato a preparare gli allievi e formarli in età scolare, per specializzali nelle attività di accoglienza reception e nei servizi di ricettività del turismo naturalistico montano. Profili occupazionali molto richiesti nei Rifugi Alpini di tutta Italia, di cui oltre 722 sono strutture censite nel database “Unico rifugi 2.0” gestite direttamente dal Club Alpino Italiano.

Sarà, inoltre, istituito un particolare “Osservatorio Turistico” a tema escursionismo, che registrerà le presenze e i flussi in Baita CAI, al fine di monitorare la provenienza dei turisti che scelgono la destinazione Erice anche per praticare le attività di trekking ed escursionismo. I dati statistici saranno raccolti ed elaborati a fine stagione, per essere trasmessi al Comune di Erice e al Demanio Forestale Provinciale, al fine di utilizzarli per pianificare e progettare al meglio lo sviluppo e la manutenzione dei boschi, della rete sentieristica e dei servizi al comparto turistico ed escursionistico sulla montagna di Erice.

Il progetto che è partito nei mesi più caldi, avrà il suo svolgimento soprattutto nella stagione autunnale con temperature più idonee alle escursioni naturalistiche.

Grande soddisfazione esprimono la Dirigente Pina Mandina, la sindaca Daniela Toscano e il presidente del CAI, Vincenzo Fazio per la condivisione di un modello di sviluppo territoriale turistico/sportivo e di tutela del patrimonio paesaggistico.